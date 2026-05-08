Областната дирекция на МВР в Пловдив започна да излъчва филма "Защо аз" на режисьора Христо Порязов за войната по пътищата. В тази връзка на брифинг днес ръководството на дирекцията представи идеята си и създателя на филма, предаде репортер на Plovdiv24.bg. На брифинга присъстваха още Алекси Кесяков, пътен експерт, зам.- директорът на полицията Венелин Костов и началник сектор "Пътна полиция" гл. инспектор Радослав Начев.

"За пореден път в Областната дирекция осъществяваме една много важна инициатива, насочена към завършващите випуски на средните училища, към хилядите младежи, придобили правоспособност за управление на моторни превозни средства. В момента филмът "Защо аз" се излъчва поетапно, на групи" , съобщи директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Васил Костадинов.

Той обясни, че по този начин искат да стигнат до повече млади хора, за да имат те наистина осъзнато отношение на пътя и отговорност. Филмът е съдържателен, 17-минутен. Води до сериозни изводи и поуки, и всички се надяват той да стигне до възприятията на младите хора за по-отговорно поведение. Много важно е да се стигне и до съзнанието на останалите участници в движението.

"Полагаме огромни усилия, търсим иновативни методи за контрол и въздействие на пътя, така че да подобрим обстановката. Скоро ще се похвалим и с още нещо", каза още директорът на МВР в Пловдив.

Режисьорът Христо Порязов разказа, че е направил този филм преди три години, за да изрази своята гражданска позиция по този проблем, който не е малък.

"Ако ние, хората, не не искаме да променим това нещо, няма как само МВР да го направи за нас. Трябва да се съюзим. Точно изкуство като киното също помага за това. Киното не е само за забавление, но и за кауза и нещо важно в живота ни4, каза Порязов и обясни ,че е предоставил филма ва МВР за безвъзмездно разпространение за 10 години.

Филмът ще се прожектира сега само за зрелостниците преди абитуриентските балове, но идеята на управлението на МВР в Пловдив е да продължят разпространението му и пред други ученици.

"Неразумно управление, купони, алкохол, веселие и наркотици по абитуриентските балове - това всичко е показателно и най-често води до фатални последици. Необходимо е всеки да преосмисли това свое поведение. С този филм искаме да стигнем до максимален брой хора", каза началникът на "Пътна полиция" Радослав Начев.

Старши комисар Васил Костадинов добави, че функциите на МВР са ясни, но те са далеч от мисълта, че само те ще се справят с пътния травматизъм. Причините са комплексни.

"Освен употребата на упойващи вещества и несъобразена скорост, причини за пътния травматизъм са и пътищата, липсата на маркировка, липсата на достатъчно платна за движение, пешеходни пътеки. Всичко това се анализира постоянно. Търсим и други възможности за контрол с необозначени наши автомобили по пътищата", добави директорът на МВР в Пловдив старши комисар Васил Костадинов.