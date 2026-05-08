Прокуратурата разследва настоящия шеф на Митница Пловдив Румен Бабов за лъжесвидетелстване по делото "Беляшки".

"В Районна прокуратура Пловдив действително е образувано досъдебно производство, по което в момента все още тече разследване, съобщи за Plovdiv24.bg районният прокурор Пламен Пантов. На този етап няма повече подробности.

Сигналът е подаден от бившия шеф на митницата Мирослав Беляшки, който е обвиняем и към момента

"Аз лично съм подал сигнала и той е за престъпление против правосъдието. Има събрани неоспорими доказателства, по-точно има протоколирано изявление на Румен Бабов в открито съдебно заседание пред Административния съд Пловдив, в което той твърди противоречиви факти. Тоест, един път каже едно, друг път друго.

Когато съдията му зададе въпрос, защото, според мен, съдебният състав видя за какво става дума и почна да задава въпроси, Бабов се обърка и се опита да излъже, че не е знаел въобще на чие подчинение е оперативният отдел, който трябваше да извърши това придружаване, което аз бях разпоредил първо на Бабов, като мой заместник. Понеже правният директор няма оперативни функции, именно той трябваше да поеме цялата организация на тази операция.

Вследствие от неговото бездействие са настъпили тези недоразумения. И прокуратурата също е използвана в цялата тази схема, защото на нея и е подадена информация от заинтересовани лица от Агенция Митници. Но аз се надявам това по-късно да се докаже, в последваща съдебна фаза, ако продължи да се поддържа това нелепо обвинение. А интересът е аз да не бъда директор на Пловдивската дирекция, защото явно не съм бил удобен.

Мирослав Беляшки обясни още, че след като е подал сигнала срещу Бабов, в Районна прокуратурата са образували предварителна проверка и тя е била възложена на Икономическа полиция.

Оттам са провели предварителна проверка, разпитали са свидетели, включително и Беляшки и явно са събрали достатъчно данни за извършено престъпление, което е докладвано на наблюдаващия прокурор. Той от своя страна е образувал досъдебно производство, което е изпратено на дознател в Икономическа полиция.

"Очаквам този дознател да се обади, за да продължим, вече в условията на досъдено производство и да докажем престъплението, което е извършено против правосъдието. То е надлежно документирано с гласни свидетелски показания, описани като протокол пред съдия“, обясни Мирослав Беляшки.

Спецакцията и задържането

Беляшки бе задържан в Пловдив през април 2025 година при специализирана акция на прокуратурата и ГДБОП. Той е обвинен за участие в схема за контрабанда на цигари, при която товар с над 1100 мастербокса, деклариран като транзитен от Грузия към друга държава, е трябвало да бъде освободен без проверка и придружен до Видин.

Беляшки твърди, че е действал в рамките на законовите митнически процедури, но според прокуратурата има данни за злоупотреба със служебно положение. След първоначален арест съдът му наложи постоянна мярка за задържане, която впоследствие беше изменена в домашен арест, а по-късно и в парична гаранция.

Мирослав Беляшки обжалва отстраняването си от директорския пост на Митница Пловдив. Той заемаше поста от март 2024 г., когато бе назначен от тогавашната ръководителка на Агенция "Митници“ Петя Банкова, която по-късно също бе обвинена по друго дело за търговия с влияние.