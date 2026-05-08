Във всяка една новоизграждаща се пътна артерия община Пловдив залага велоалеи. Освен това, Пловдив е градът с най-дългата велоалейна мрежа в цяла България, 50-60 км е вече. Това каза за Plovdiv24.bg кметът на Пловдив Костадин Димитров попитан разширява ли се велоалейната инфраструктура в града.

"Ние трябва да продължаваме да доизграждаме тези велоалеи, защото така е навсякъде в развитите европейски страни, където използват предимно този начин на придвижване, с велосипеди", добави кметът.

Според него, това е важно и за подобряване на здравния статус на нацията в градовете, които имат такова придвижване. Затова, създавайки тази мрежа, общинското ръководство очаква тя да се ползва активно.

"Разбира се, има такива места, където по-трудно се изграждат велосипедни алеи. Това се отнася например за бул. "Христо Ботев", където трябва да слезем на пътното платно. Затова не навсякъде, където се изгражда ново трасе, ние можем да направим и велоалеи. Но, където може, го правим.

На "Голямоконарско шосе" и на "Рогошко шосе"например също е споделен тротоарът, който може да се ползва и за велосипедизъм. В район "Тракия" връзката, която е между двата велоалейни кръга, вече е готова. Това са парк "Лаута" и съответно "Тракия", посочи още кметът на Пловдив Костадин Димитров.

Джирото идва в Пловдив

Темата за велоалеите в града се повдига във връзка с домакинството на Пловдив на Giro d’Italia. Състезателите от няколко държави ще преминат през града на 10 май, а състезанието ще се предава от редица международни медии.

По време на самия старт на Античния театър, от 12 часа, ще има уникален концерт на "Фондацията". Който не иска да се качи на велосипед, ще се наслади на атмосферата в града, като посети самия концерт.

А тези, които са любители на велосипедизма и имат такива, ще могат да открият велосезона в 11 часа, като преди това вземат своите номера и се акредитират за участието в откриването.

Колоната ще тръгне от площад "Централен", веднага след старта на обиколката на Giro d’Italia в Пловдив. В крайната точка, пред Спортната зала на Пловдивския университет на бул. "България", е предвидена томбола с множество награди - 17 велосипеда от пловдивски производител и награди от други спонсори. Там ще бъде и кулминацията на събитието. Отново ще има музикална програма с много атракциониза всички, които ще се включат в събитието.