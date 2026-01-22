ЗАРЕЖДАНЕ...
|Започна изграждането на нова велоалея в Пловдив
По-рано вчера започнаха да разчистват и подготвят алеята. Следващите дни, когато времето се затопли, се очаква да бъде налят и асфалтът.
Очаква се дължина й да е 340 метра и ширина 2,50 метра и ще свърже съществуващите велоалеи между ул. "Цветан Лазаров“ и бул. "Освобождение“.
Финансирането на обектите е със средства от бюджета на Община Пловдив, а целта е да бъде улеснено алтернативното придвижване и подобряване на условията за активен начин на живот.
Изграждането на новата велоалея е част от мерките за подобряване на велосипедната инфраструктура и свързаността на мрежата.
