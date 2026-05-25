В Министерството на регионалното развитие и благоустройството предстои работна среща между министър Иван Шишков, народния представител Владимир Николов и областния управител на Пловдив Георги Янев, на която ще бъдат обсъдени два от най-значимите инфраструктурни въпроси за Пловдивска област – ускореното развитие на Околовръстния път на Пловдив и. Срещата е насочена към това да се координират управленски, административни и финансови механизми, които да позволят по-бързо и поетапно реализиране на този проекти, определяни като стратегически за региона.

Проектът за Околовръстния път на Пловдив вече има статут на национален обект с решение на Министерския съвет, което на практика го поставя сред приоритетните инфраструктурни инициативи в страната. Концепцията за новото Околовръстно цели да отговори на нарастващия трафик около Пловдив, който в последните години се превърна в един от най-интензивните в страната заради индустриалното развитие и разрастването на градската периферия.

Особено внимание е отделено на участъка около пътен възел Царацово, който е сред най-натоварените точки в цялото трасе. Там е предвидено разширение с по две ленти във всяка посока и проектна скорост до 80 километра в час, като паралелно с основното движение ще бъдат изградени и локални еднопосочни платна от двете страни на пътя. Целта е основният трафик да бъде отделен от достъпа до индустриалните обекти, без да се създават конфликти между транзитното движение и обслужването на бизнеса в района.

Първият етап от разширението ще започне от пътен възел Царацово и ще достигне до участък малко преди търговския обект "Джъмбо“. В този участък е планирано и изграждане на ново кръгово кръстовище, което да подобри вътрешната свързаност и да обслужва по-ефективно индустриалната зона. Според предварителните очаквания до края на 2026 година трябва да бъде избран изпълнител и да бъде издадено разрешение за строеж, което ще даде реален старт на строителните дейности по първата фаза.

Според експертни виждания е приоритетно в най-кратки срокове да се реализира югоизточният обход до кръстовището с Ягодово, като паралелно трябва да се разработи и неговото продължение до автомагистрала "Тракия“ в същата посока. В противен случай, дори и първият етап да бъде завършен, се очаква трафикът да се концентрира критично в района на "Скобелева майка“, което би довело до сериозни затруднения, особено в посока община Раковски.

В западна посока също се препоръчва поетапен, но ускорен подход – първо удвояване на трасето от входа на АМ "Тракия“ до Пазарджишко шосе, а след това продължаване през мост над река Марица и по-нататъшно развитие на коридора. Подобна стратегия би позволила по-равномерно разпределение на трафика и избягване на критични "тапи“ в ключови възли.

В по-натоварените и чувствителни участъци са предвидени специфични инженерни решения. При зоната на Пещерско шосе се планира изграждане на пълна детелина с локални платна, което трябва да осигури по-добра пропускливост и безопасност на движението. При кръстовището в района на Коматево и село Първенец е избран вариант с изместване на трасето, така че да се избегне засягането на съществуващи сгради, като основното трасе се измества в посока Първенец и се предвижда ново кръгово кръстовище за регулиране на потока.

Пътните възли при Марково и Белащица също ще бъдат проектирани с оглед на динамичното развитие на тези населени места, като се очаква решенията да бъдат адаптирани спрямо бъдещото разширяване на жилищните зони и нарастващия трафик.

Преди обаче да се стигне до реално строителство, експертите подчертават, че основен проблем остават парцеларните планове и отчуждителните процедури. Те трябва да обхванат не само основното трасе, за което отговаря АПИ, но и прилежащите локални платна, които са ангажимент на местните органи на самоуправление. Без тази предварителна подготовка, предупреждават те, дори добре проектирана инфраструктура би се забавила значително още на административно ниво.