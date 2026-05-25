В Министерството на регионалното развитие и благоустройството предстои работна среща между министър Иван Шишков, народния представител Владимир Николов и областния управител на Пловдив Георги Янев, на която ще бъдат обсъдени два от най-значимите инфраструктурни въпроси за Пловдивска област – ускореното развитие на Околовръстния път на Пловдив и. Срещата е насочена към това да се координират управленски, административни и финансови механизми, които да позволят по-бързо и поетапно реализиране на този проекти, определяни като стратегически за региона.
Проектът за Околовръстния път на Пловдив вече има статут на национален обект с решение на Министерския съвет, което на практика го поставя сред приоритетните инфраструктурни инициативи в страната. Концепцията за новото Околовръстно цели да отговори на нарастващия трафик около Пловдив, който в последните години се превърна в един от най-интензивните в страната заради индустриалното развитие и разрастването на градската периферия.
Особено внимание е отделено на участъка около пътен възел Царацово, който е сред най-натоварените точки в цялото трасе. Там е предвидено разширение с по две ленти във всяка посока и проектна скорост до 80 километра в час, като паралелно с основното движение ще бъдат изградени и локални еднопосочни платна от двете страни на пътя. Целта е основният трафик да бъде отделен от достъпа до индустриалните обекти, без да се създават конфликти между транзитното движение и обслужването на бизнеса в района.
Първият етап от разширението ще започне от пътен възел Царацово и ще достигне до участък малко преди търговския обект "Джъмбо“. В този участък е планирано и изграждане на ново кръгово кръстовище, което да подобри вътрешната свързаност и да обслужва по-ефективно индустриалната зона. Според предварителните очаквания до края на 2026 година трябва да бъде избран изпълнител и да бъде издадено разрешение за строеж, което ще даде реален старт на строителните дейности по първата фаза.
Според експертни виждания е приоритетно в най-кратки срокове да се реализира югоизточният обход до кръстовището с Ягодово, като паралелно трябва да се разработи и неговото продължение до автомагистрала "Тракия“ в същата посока. В противен случай, дори и първият етап да бъде завършен, се очаква трафикът да се концентрира критично в района на "Скобелева майка“, което би довело до сериозни затруднения, особено в посока община Раковски.
В западна посока също се препоръчва поетапен, но ускорен подход – първо удвояване на трасето от входа на АМ "Тракия“ до Пазарджишко шосе, а след това продължаване през мост над река Марица и по-нататъшно развитие на коридора. Подобна стратегия би позволила по-равномерно разпределение на трафика и избягване на критични "тапи“ в ключови възли.
В по-натоварените и чувствителни участъци са предвидени специфични инженерни решения. При зоната на Пещерско шосе се планира изграждане на пълна детелина с локални платна, което трябва да осигури по-добра пропускливост и безопасност на движението. При кръстовището в района на Коматево и село Първенец е избран вариант с изместване на трасето, така че да се избегне засягането на съществуващи сгради, като основното трасе се измества в посока Първенец и се предвижда ново кръгово кръстовище за регулиране на потока.
Пътните възли при Марково и Белащица също ще бъдат проектирани с оглед на динамичното развитие на тези населени места, като се очаква решенията да бъдат адаптирани спрямо бъдещото разширяване на жилищните зони и нарастващия трафик.
Преди обаче да се стигне до реално строителство, експертите подчертават, че основен проблем остават парцеларните планове и отчуждителните процедури. Те трябва да обхванат не само основното трасе, за което отговаря АПИ, но и прилежащите локални платна, които са ангажимент на местните органи на самоуправление. Без тази предварителна подготовка, предупреждават те, дори добре проектирана инфраструктура би се забавила значително още на административно ниво.
Сергей Пройчев
преди 45 мин.
А добърден Како Сийке.Сетихте се че ширината е проблема а не мантинелите.Направи го като магистралас по 3 ленти в посока и прави каквото искаш с мантинелите.Хем ще е безопасно ,хем ще облекчи движението в града.
