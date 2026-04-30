Днес доказахме, че когато сме заедно - можем всичко. Това заяви кметът на пловдивското село Марково Десислава Терзиева. И допълни:

Благодаря на всички от Марково, Първенец, Храбрино, Белащица и Брестник, които подкрепиха подписката! Благодаря и на кметовете на Първенец Ренета Плевенлиева, кмета на Брестник Кръстьо Чунчуков и кмета на Белащица Трендафил Бакалов, които подкрепиха подписката!

Смъртоносно опасните мантинели на околовръстното шосе на Пловдив ще бъдат премахнати! Това не е просто победа… това е спасен живот. Това е надежда. Това е доказателство, че гласът на хората има значение!

Сърдечни благодарности на всички, които застанаха рамо до рамо в тази кауза:

Сдруженията "Спаси Пловдив“, "Коматевци за Коматево“, "Моето село Марково“, Хиляди будни граждани.

Кметицата на Марково Десислава Терзиева

Директорът на ОДМВР ст. комисар Васил Костадинов

Областният управител проф. Попов

Вие не се отказахте. Вие се борихте. Вие защитихте живота!

Над 9000 подписа… 9000 сърца, обединени от болка и надежда.

В памет на трагично загиналите… В памет на семейството, което никога няма да бъде забравено…

Но това е само първата стъпка! Битката продължава! Следващата ни цел е ясна:

Ново, безопасно Околовръстно шосе, бързо проектиране и реално изграждане. Предстоят тежки срещи, трудни разговори и още по-голяма нужда от Вас!

Нека не спираме. Нека не мълчим. Нека не забравяме. Общността е сила!