Днес доказахме, че когато сме заедно - можем всичко. Това заяви кметът на пловдивското село Марково Десислава Терзиева. И допълни:
Благодаря на всички от Марково, Първенец, Храбрино, Белащица и Брестник, които подкрепиха подписката! Благодаря и на кметовете на Първенец Ренета Плевенлиева, кмета на Брестник Кръстьо Чунчуков и кмета на Белащица Трендафил Бакалов, които подкрепиха подписката!
Смъртоносно опасните мантинели на околовръстното шосе на Пловдив ще бъдат премахнати! Това не е просто победа… това е спасен живот. Това е надежда. Това е доказателство, че гласът на хората има значение!
Сърдечни благодарности на всички, които застанаха рамо до рамо в тази кауза:
Сдруженията "Спаси Пловдив“, "Коматевци за Коматево“, "Моето село Марково“, Хиляди будни граждани.
Кметицата на Марково Десислава Терзиева
Директорът на ОДМВР ст. комисар Васил Костадинов
Областният управител проф. Попов
Вие не се отказахте. Вие се борихте. Вие защитихте живота!
Над 9000 подписа… 9000 сърца, обединени от болка и надежда.
В памет на трагично загиналите… В памет на семейството, което никога няма да бъде забравено…
Но това е само първата стъпка! Битката продължава! Следващата ни цел е ясна:
Ново, безопасно Околовръстно шосе, бързо проектиране и реално изграждане. Предстоят тежки срещи, трудни разговори и още по-голяма нужда от Вас!
Нека не спираме. Нека не мълчим. Нека не забравяме. Общността е сила!
Сергей Пройчев
преди 7 мин.
Вече видяхме какво става -като няма мантинели автобусът просто пада в дерето и има жертви.Но щом кметицата сапунисва цицата е казала така нека да има жертви-да живее търговията.
преди 2 ч. и 11 мин.
питам за парите, които платихме с нашите данъци и се дадоха на фирмата за доставка и монтаж на мантинели, кой ще ги върне. Всеки един одобрил проекта за околовръсното да върне част от тези пари. Понеже има едни фирми дето са н ахранилка и има едни хора дето командват какво да се изгради, построи и да се дадат тези пари, ама нужно ли е, опасно ли е, никой не го интересува. Сега тези дето одобриха това да върнат средствата в бюджета на общината.
мемипопу
преди 2 ч. и 19 мин.
И преди го писах - ПОЧТИ ЦИЛИЯТ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ НА Пловдив СЕ НАМИРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА община "Родопи".
Facepalm
преди 2 ч. и 55 мин.
9000 нискочели шебека с простотията си направиха така че хиляди всеки ден да рискуват живота си само за да могат селяците да паркира поокрай пътя!!! Малоумна бананова република!
user_1
преди 3 ч. и 4 мин.
Вие си направете път, който да свързва всичките села. Така няма да се налага хората да слизат до околовръстното и ще имат алтернативен маршрут, който ще е и по-безопасен и по-бърз.
Кукумицин
преди 3 ч. и 13 мин.
Егаси държавата, 9000 човека ще определят кое е безопасно и кое не!
