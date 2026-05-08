Кметът на Пловдив Костадин Димитров забрани полетите на дронове и други безпилотни летателни средства на територията на цялата община в неделя, 10 май 2026 г. Ограничението се въвежда заради преминаването на престижната международна колоездачна обиколка Giro d’Italia през града.

Заповедта на градоначалника е издадена с цел да се гарантира сигурността на състезателите, организаторите и многобройните зрители по време на спортното събитие, съобщиха Plovdiv24.bg от пресцентъра.

Временната забрана ще бъде в сила от 06:00 часа сутринта до 17:00 часа след обяд. Единствените изключения, които се допускат, са за летателни апарати, собственост на Община Пловдив или на официалните екипи, ангажирани с професионалното заснемане на колоездачната обиколка.

Тази мярка е част от общия план за безопасност при провеждането на едно от най-мащабните спортни събития в града за 2026 година.