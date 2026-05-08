Движението на автомобили по ключови улици в центъра на Пловдив и Стария град ще бъде спряно между 11:00 и 12:00 часа в понеделник, 11 май, заради празнично шествие и поднасяне на венци. Ограниченията се въвеждат по повод Деня на светите братя Кирил и Методий и патронния празник на Хуманитарната гимназия, съобщиха за Plovdiv24.bg от община Пловдив.

Маршрутът на ученическото шествие

Шествието ще премине по ул. "Хан Кубрат", през ул. "Райко Даскалов" и ще завърши на ул. "Съборна" в Архитектурно-исторически резерват "Старинен Пловдив“. Временно ще бъде спрян достъпът на превозни средства по улиците "Хан Кубрат" и "Съборна“, за да се осигури безопасното преминаване на колоната.

Тържествената церемония предвижда поднасяне на венци пред барелефа на светите братя Кирил и Методий в Стария град. По този традиционен начин възпитаниците на Хуманитарната гимназия "Св. св. Кирил и Методий“ ще почетат своите патрони и делото на славянските просветители.

История на празника

Денят на светите братя Кирил и Методий има дълбока история, която започва още през IX век с тяхната канонизация, но съвременното му светско честване е неразривно свързано с Пловдив. Първото официално организирано празнуване в модерната ни история се провежда на 11 май 1851 г. по инициатива на големия български просветител Найден Геров.

Честването се е състояло в епархийското училище в Пловдив, което днес носи името на светите братя и е първото, кръстено на тях. Найден Геров избира 11 май за училищен празник, тъй като това е датата на общия им църковен празник.

Разпространение:

През 1857 г. денят е почетен в българската църква "Св. Стефан“ в Цариград, а от 1858 г. започва редовното му отбелязване в градове като Стара Загора, Шумен и Лом.

Грегориански календар (1916 г.): С въвеждането на новия календар държавният и църковният празник се сливат на 24 май. След отделянето на църковния от светския календар днес честваме 11 май като църковен празник, а 24 май – като официален ден на българската азбука, просвета и култура.

Празникът днес

Пловдив продължава да бъде център на честванията, като традициите на Хуманитарната гимназия "Св. св. Кирил и Методий“ пазят спомена за първото историческо шествие и поднасянето на венци пред барелефа на просветителите.