Пловдивска духовна семинария "Св. св. Кирил и Методий“, една от най-старите и авторитетни образователни институции в България, се подготвя за мащабно честване на своя патронен празник. Събитието, което ще се проведе на 11 май, се очаква да се превърне в една от най-значимите обществени прояви в Пловдив през месеца, събирайки представители на църквата, държавната власт и академичните среди.

Празничният ден ще започне в храма на Семинарията с Архиерейска Света литургия, възглавена от митрополит Николай. На богослужението се очаква да присъстват представители на висшия клир и игумени на едни от най-големите манастири в страната, както и ръководители на местната и държавната власт.

Сред официалните гости се очакват още народни представители, кметове от региона и ректори на пловдивските висши учебни заведения, което допълнително подчертава обществената значимост на събитието.

Акцент в тазгодишното честване ще бъде ролята на православното образование като основа за духовното и моралното изграждане на младото поколение. След празничната литургия програмата ще продължи в сградата на Ректората, където ще се проведе дискусия между представители на академичната общност, духовенството и обществения елит на града.

Организаторите подчертават, че събитието има за цел не само да отдаде почит към делото на Светите равноапостоли Кирил и Методий, но и да насочи общественото внимание към значението на духовното образование в съвременното общество.

Пловдивска духовна семинария "Св. св. Кирил и Методий“ от десетилетия е утвърдено духовно средище с национално значение. Честването на патронния празник неизменно се свързва с традициите на пловдивската просвета и с мисията за подготовка на бъдещите духовни водачи на България.

Очаква се тазгодишното тържество да премине при засилен обществен интерес и да събере десетки гости от цялата страна.