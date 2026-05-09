В Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" в Пловдив беше отбелязан Денят на ученическото самоуправление. На 8 юни 2026 г. учениците от 1-ви до 11-и клас влязоха в обувките на учителите, администрацията и помощния персонал, поемайки за един ден ключови позиции в живота на училището, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
Сред тях, директор, учители, психолог, охранител и хигиенисти, всички изпълнявани от ученици, които се подготвиха предварително и се справиха с поверените им задължения с впечатляваща сериозност.
Йоана Петрова - директор за един ден
В ролята на директор на училището влезе Йоана Петрова, ученичка в XI "в" клас. Тя е възпитаничка на специалност "Рекламна графика", професия "Дизайнер", и е председател на ученическия съвет в училището.
В свое обръщение към съучениците си, Йоана сподели впечатленията си от деня:
"Беше едно различно и забавно преживяване, което не се случва всеки ден. С много труд и желание всички ученици изпълниха перфектно своите длъжности. На този ден всеки влезе в обувките на друг и разбра, че никоя работа не е лесна и има доста, по което да се работи. Но с желание всичко става — и точно така нашите ученици си прекараха много добре."
Една инициатива, която обединява поколенията
Денят на ученическото самоуправление е традиционна инициатива в българските училища, която дава възможност на учениците да:
- Поемат отговорни роли в управлението на училището за един ден
- Разберат сложността на работата на учителите и персонала
- Развият лидерски умения и усещане за общност
- Работят в екип и да решават реални проблеми
В СУ "Св. св. Кирил и Методий" инициативата беше посрещната с ентусиазъм както от учениците, така и от учителите. Според организаторите, всички ученици, от най-малките първокласници до завършващите единадесетокласници, се включиха активно.
"Щастливи сме, че толкова много ученици се включиха. Всички се забавляваха, от най-малки до най-големи", споделиха от ръководството на училището.
Визитка на СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Пловдив
СУ "Св. св. Кирил и Методий" е средно училище в Пловдив с дългогодишна история в българското средно образование. В своята дейност училището съчетава:
- Общообразователна подготовка — от началния етап (1-4 клас), през прогимназията (5-7 клас), до средната степен (8-12 клас)
- Профилирани специалности — включително "Рекламна графика" в професия "Дизайнер", в която се обучава директорката за един ден Йоана Петрова
- Активен ученически съвет — с ученическа инициатива и самоорганизиране
- Балансирана програма между академично обучение и практически умения
Името на училището отдава почит на светите равноапостолни братя Кирил и Методий, създателите на славянската азбука и небесните покровители на Европа, чийто празник (11 май) е един от най-значимите празници в българската култура.
Защо подобни инициативи са важни
Дни на самоуправлението в българските училища се провеждат от години, но всяко поколение ученици намира свое уникално отражение в тях. Те са не просто игрови упражнения, а реална практика в граждански умения:
- Учениците се запознават с функционирането на институциите
- Развиват отговорност и дисциплина
- Откриват ценностите на различните професии в училищната общност
- Виждат как една организация работи като цяло, а не само от страната на учениците
В Пловдив подобни инициативи са особено активни, градът има силна образователна традиция и редица училища, които насърчават гражданското образование и ученическата самоорганизация.
