В Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" в Пловдив беше отбелязан Денят на ученическото самоуправление. На 8 юни 2026 г. учениците от 1-ви до 11-и клас влязоха в обувките на учителите, администрацията и помощния персонал, поемайки за един ден ключови позиции в живота на училището, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Сред тях, директор, учители, психолог, охранител и хигиенисти, всички изпълнявани от ученици, които се подготвиха предварително и се справиха с поверените им задължения с впечатляваща сериозност.

Йоана Петрова - директор за един ден

В ролята на директор на училището влезе Йоана Петрова, ученичка в XI "в" клас. Тя е възпитаничка на специалност "Рекламна графика", професия "Дизайнер", и е председател на ученическия съвет в училището.

В свое обръщение към съучениците си, Йоана сподели впечатленията си от деня:

"Беше едно различно и забавно преживяване, което не се случва всеки ден. С много труд и желание всички ученици изпълниха перфектно своите длъжности. На този ден всеки влезе в обувките на друг и разбра, че никоя работа не е лесна и има доста, по което да се работи. Но с желание всичко става — и точно така нашите ученици си прекараха много добре."

Една инициатива, която обединява поколенията

Денят на ученическото самоуправление е традиционна инициатива в българските училища, която дава възможност на учениците да:

Поемат отговорни роли в управлението на училището за един ден

Разберат сложността на работата на учителите и персонала

Развият лидерски умения и усещане за общност

Работят в екип и да решават реални проблеми

В СУ "Св. св. Кирил и Методий" инициативата беше посрещната с ентусиазъм както от учениците, така и от учителите. Според организаторите, всички ученици, от най-малките първокласници до завършващите единадесетокласници, се включиха активно.

"Щастливи сме, че толкова много ученици се включиха. Всички се забавляваха, от най-малки до най-големи", споделиха от ръководството на училището.

Визитка на СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Пловдив

СУ "Св. св. Кирил и Методий" е средно училище в Пловдив с дългогодишна история в българското средно образование. В своята дейност училището съчетава:

Общообразователна подготовка — от началния етап (1-4 клас), през прогимназията (5-7 клас), до средната степен (8-12 клас)

Профилирани специалности — включително "Рекламна графика" в професия "Дизайнер", в която се обучава директорката за един ден Йоана Петрова

Активен ученически съвет — с ученическа инициатива и самоорганизиране

Балансирана програма между академично обучение и практически умения

Името на училището отдава почит на светите равноапостолни братя Кирил и Методий, създателите на славянската азбука и небесните покровители на Европа, чийто празник (11 май) е един от най-значимите празници в българската култура.

Защо подобни инициативи са важни

Дни на самоуправлението в българските училища се провеждат от години, но всяко поколение ученици намира свое уникално отражение в тях. Те са не просто игрови упражнения, а реална практика в граждански умения:

Учениците се запознават с функционирането на институциите

Развиват отговорност и дисциплина

Откриват ценностите на различните професии в училищната общност

Виждат как една организация работи като цяло, а не само от страната на учениците

В Пловдив подобни инициативи са особено активни, градът има силна образователна традиция и редица училища, които насърчават гражданското образование и ученическата самоорганизация.