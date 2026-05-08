Пловдив посреща престижното състезание Giro d’Italia 2026 с мащабна цветна украса в града. Емблематични локации по трасето на легендарната колоездачна обиколка са преобразени с хиляди сезонни растения, отгледани в общинския разсадник. Директорът на ОП "Градини и паркове“ Радина Андреева поясни, че композициите са вдъхновени от "розовата“ идентичност на международното събитие, информира Plovdiv24.bg.

В навечерието на старта служителите на общинското предприятие създадоха живо лого на надпреварата в разделителната ивица до Панаира, използвайки над 400 броя мушкато и 1200 броя ирезине.

Мащабни цветни аранжировки и на:

Кръговото колело на бул. "Цар Борис III Обединител“ е зацветено с над 7000 бегонии.

На площад "Стефан Стамболов“ пред сградата на Община Пловдив са засадени 5600 бегонии, оформящи празнични фигури.

Централната пешеходна зона е украсена с кошници и спирали с 850 розови петунии.

Реплика на наградата на Giro d’Italia

Кръговото кръстовище при Водната палата е превърнато в една от най-атрактивните точки, където е поставена реплика на Купата на Giro d’Italia. Пространството около нея е облагородено с кълбовидни кипариси, лоропеталуми, лавандула и 1500 целозии.

Сезонни цветя красят още локацията пред Духовната семинария и други възлови точки, превръщайки града в гостоприемна сцена за световния елит в колоезденето.