С Дионисиево шествие в Пловдив откриха 12-тото издание на фестивала "Вино и гурме", предаде репортер на Plovdiv24.bg.

"Това е едно от най-мащабните издания на фестивала. В него се включват 73 - ма участници - 55 винарски изби и 17 производители на храна. Увеличават се и дворовете и къщите в Стария град, които ще приемат гости. Ще има и зона за отдих, за да поседнем там на меки мебели и чаша вино.

Отделяме 5% от печалбата за студентите и учениците от специалните училища, които ни помагат.

Пловдив се превръща отново в столица на вкуса. Това е един чудесен празник в Стария град, заради който и италианците от Джиро д'Италия решиха да започнат своята обиколка от нашата страна. В събота те ще пият вино на нашето Дефиле", каза при откриването Любозар Фратев, председател на Съвета по туризъм, организатор на фестивала.

"Започва празничният уикенд. "Вино и гурме“ е част от културната програма на нашия град. Радвам се, че след като миналата година имахме конференция с локация Пловдив, след като имаме толкова фестивали, посветени на виното, Пловдив се очерта като една от важните дестинации, свързани с културата във винопроизводството", каза и кметът Костадин Димитров.

Той покани пловдивчани да се присъединят към празничните дни още от днес до неделя.

"Радвам се да покажем едно добро гостоприемство, което започва от днес"

Цели три дни пловдивчани и гости на града ще може да дегустират вино и вкусна храна по време на едно от най-мащабните издания на фестивала "Вино и гурме".

Дионисиевото шествие, начело с бог Дионис и Ансамбъл "Тракия" премина по Главната улица, за да стигне на ул. "Съборна", където фестивалът бе официално открит.

Какво още ново ще предложи 12-тото издание на фестивала

Сувенирен магазин с лимитирани серии – чанти от знамена, шалове, керамика и българска бродерия. специално селектирани артикули за винолюбители и колекционери;

Сдружение "Пловдив винени маршрути“ в къща "Хиндлиян“ – за първи път 13 винарни от два региона се представят заедно;

Мобилен куриерски офис – изпращате закупеното вино директно до дома си;

Wine Lounge зона – пространство за релакс с вино в бар "Малките конюшни“;

"Назад в спомените“ ретро кът, в който Ви провокираме да попълните лексикона на Дефилето.

Избрани ресторанти в града ще предложат специални менюта в рамките на инициативата "Вино и гурме вечери“, съчетаващи вина от изложителите с авторска кухня от шеф-готвачите.

Дегустациите на вино се извършват чрез жетони

1 жетон = 1 дегустация;

Жетони, чаши и аксесоари се предлагат на 12 информационни пункта по време на фестивала;

Възможност за предварителна покупка чрез Grabo.bg;

Осигури си дегустационен сет предварително и избегни чакането на място.

Планирай преживяването си

За първи път фестивалът предлага и дигитален "Пътеводител на винения и гурме любител“, достъпен на три езика: български, английски и италиански

В него ще откриеш как е организиран фестивала, съпътстващата програма, интерактивна карта, анкета за гласуване и препоръки от организаторите за настаняване по време на фестивала, както и ресторанти, които да посетите. Планирай маршрута си предварително и не изпускай нищо от фестивала.

Програма и преживявания

Фестивалът стартира на 8 май (петък) с традиционното "Дионисиево шествие“, което ще премине през центъра на града и ще бъде съпроводено с пловдивския ансамбъл "Тракия“.

През трите дни ще се насладиш на:

Концерти на сцената на бар "Малките конюшни“;

Градската игра "Еликсир на младостта“;

Снимки с бог Дионис;

Съпътстващи събития от Elysium Plovdiv;

Wine Lounge зона;

"Назад в спомените“ ретро кът.

Награди и участие на публиката

Томбола с награди от Premio Travel Bulgaria – 21 ваучера (20 × 100€ и 1 × 250€).

С всяка закупена карнетка получаваш талон за участие.

Гласувай за "Любимо вино“ и "Любим гурме продукт“ чрез QR анкета.

С участие в анкетата можеш да спечелиш мебелите от Wine Lounge зоната.

Експертно жури от Университета по хранителни технологии отличава "Най-доброто съчетание между вино и храна“. Отличените комбинации ще бъдат обозначени на място и в социалните мрежи

Представи си как се разхождаш из калдъръмените улици на Стария Пловдив с чаша вино в ръка… Три дни, в които времето забавя ход, а вкусът, ароматът и срещите остават.

"Дефиле Вино и гурме“ 2026 те кани на 8–10 май в Стария град на Пловдив. Ела с приятели. Вдигни наздравица. Изживей повече от дегустация.

Организатор на фестивала

Сдружение "Съвет по туризъм – Пловдив“ и община Пловдив.

Съорганизатори: Общински институт "Старинен Пловдив“ и Университет по хранителни технологии.

"Дефиле вино и гурме“ 2026 се провежда под патронажа на Министерство на туризма и с подкрепата на Министерство на земеделието и храните.

на кубчета "Ледена епоха“, Регионален Исторически музей – Пловдив, Регионален Етнографски музей – Пловдив, Сдружение "Бизнесът за Пловдив", ресторант "Конюшните“, Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р А.Златаров“ и Професионална гимназия по хранителни технологии и техника – Пловдив, кафе "Зизи“, "Игри и вино за необвързани“, ЕЛИЗИУМ Пловдив – Културен център за събития, Градски игри със загадки "Вътрешен глас“, Общинско предприятие "Социално предприятие за хора с увреждания“.