Създадена е строга организация на движението в Пловдив на 10 май, неделя, когато градът посреща едно от най-значимите състезания в колоезденето Джиро д'Италия. Градът под тепетата е ключова част от тридневното приключение.

Международната обиколка ще бъде пряко предавана по европейските телевизии, като два хеликоптера ще заснемат движението на велосипедистите, както и множество дронове.

Ето каква е организацията, която е създадена от МВР във връзка с това "тежко и сложно мероприятие", оповестена на брифинг днес, предаде репортер на Plovdiv24.bg:

Още в 5:00 часа сутринта се затваря движението по бул."Цар Борис Трети Обединител", от кръстовището на Сточна гара до кръстовището на "Чифте баня", в двете посоки. Част от двете платна ще бъдат използвани за паркиране на съпровождащата техника на колоездачите.

В 10:00 часа, тоест три часа преди началото на старта, по регламент се забранява движението от бул."Цар Борис Трети Обединител" по продължението му вече до кръговото движение на Панаира, както и по бул."България" до Пазарджишко шосе, чак до границата на ОД МВР Пазарджик.

До 12:00 часа, един час преди самото състезание, ще се допуска движение само и единствено по тези пътни артерии, които пресичат булеварда и са затворени. Например по ул. "Победа", в двете посоки. Но няма да се допуска движение по самия булевард. Направили сме организация движението да бъде спряно и в дълбочина по кръстовища и пресечки, така че да бъде осигурена безопасността на участниците и персонала им.

Около 180 са участниците в международната обиколка, които са съпроводени от 3000 човека обслужващ персонал. Състезанието ще се охранява от над 370 служители на МВР.

Велошествие

Движението ще е затворено до към 14:30 - 15:00 часа, тъй като под егидата на кмета на Пловдив Костадин Димитров, се планира и велошествие.

След преминаването на състезателите от Джиро д'Италия, около 1000 човека с колела ще тръгнат от Централен площад в Пловдив, през бул. "Цар Борис Трети Обединител", по маршрута на движение на колоездачите. Те ще продължат до кръговото на бул. "България" до Спортната зала на ПУ.

Очаква се движението за граждани да бъда напълно възстановено около 15:00 часа.

Giro d’Italia променя маршрута и на градския транспорт в Пловдив

Едно от най-мащабните велосъстезания в света – Giro d’Italia, преминава през България, като тази неделя ще се проведе етап 3 от Обиколката на Италия, чийто старт е в Пловдив, заради което се въвежда промяна в маршрута на автобусни линии №1, 4, 6 , 7, 9, 11,12, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 37, 44, 93, 99, 113, 116 и 222 както следва:

Линия 1

Посока: кв. Коматево-АПК

Бул. ,,Христо Ботев“/Сточна гара/спирка №41 , направо по бул. ,,Христо Ботев“ ляв завой по бул. “Източен“ десен завой по бул. ,,Шести септември“ , по мост ,,Адата“ , по бул. ,,Северен“ , ляв завой по ул. ,,Брезовско шосе“ направо по бул. ,,Дунав“ спирка № 51срещу ОУ,, Йордан Йовков‘‘ и по маршрута определен с Об ТС.

Посока; АПК – кв. Коматево

Бул. ,,Дунав“ спирка № 6 срещу ВУАР, ляв завой по ул. ,,Брезовско шосе‘‘, десен завой по бул.,, Северен“ , мост ,,Адата“ , десен завой по бул. ,,Шести септември“, ляв завой по бул.,, “Източен“ десен завой по бул. ,,Христо Ботев“ спирка № 14 срещу ,, Сточна гара“ и по маршрута определен с Об ТС.

Линия 4

Посока: ж.к. Тракия А13 – ПУ

Бул. ,,Найчо Цанов“ , ляв завой по бул. ,,Христо Ботев“ към Сточна гара - спирка №14- срещу Сточна гара , направо по бул. ,,Христо Ботев“, ляв завой към Кръговото на Централна гара – последна спирка.

Посока; ПУ – ж.к. Тракия А13

Кръговото на Централна гара , ляв завой по бул. ,,Христо Ботев“ спирка № 41 /Сточна гара/, десен завой по бул. ,,Найчо Цанов“ и по маршрута определен с Об ТС.

Линия 6

Посока: кв. Прослав – кв. Изгрев

Ул. ,,Захари Стоянов“ - спирка №154- ОУ ,,Антим I’’ , направо по ул. ,,Гладстон“, направо по бул. ,,Мария Луиза‘‘ ляв завой по бул. “Източен“, десен завой по бул. ,,Шести септември“ и по маршрута определен с Об ТС.

Посока; кв. Изгрев - кв. Прослав

Бул. ,,Шести септември“, спирка № 166 –Бриколаж, ляв завой по бул. “Източен“, десен завой по бул. ,, Мария Луиза“ , направо по ул. ,,Гладстон“, и по маршрута определен с Об ТС.

Линия 7

Посока: кв. Беломорски – Рогошки гробища

Бул. ,,Христо Ботев“/Сточна гара/ спирка №41 , направо по бул. ,,Христо Ботев“ , ляв завой по бул. “Източен“ , десен завой по бул. ,,Шести септември“ , по мост ,,Адата“, десен завой по ул. ,,Рогошко шосе“ и по маршрута определен с Об ТС.

Посока; Рогошки гробища- кв. Беломорски

Ул. ,,Рогошко шосе““, ляв завой по мост ,,Адата “, десен завой по бул. ,,Шести септември“, ляв завой по бул. “Източен“, десен завой по бул. ,,Христо Ботев“ - спирка №14 срещу Сточна гара и по маршрута определен с Об ТС.

Линия 9

Посока: ж.к. Тракия А12 – ИЗК Марица

Бул. “Източен“ спирка №220 -Макдоналдс, десен завой по бул. ,,Шести септември“ , по мост ,,Адата“, по бул. ,,Северен“, десен завой по ул. ,,Брезовско шосе“ и по маршрута определен с Об ТС.

Посока; ИЗК Марица - кв. Беломорски

Ул. ,,Брезовско шосе“, ляв завой по бул. ,,Северен“ по мост ,,Адата “, десен завой по бул. ,,Шести септември“, ляв завой по бул. “Източен“, ляв завой по бул. ,,Санкт Петербург“ спирка №233 –Аграрен университет и по маршрута определен с Об ТС.

Линия 11

Посока: Митница – Биомашиностроене

Бул. ,,Христо Ботев“/Сточна гара/ спирка №41 , направо по бул. ,,Христо Ботев“, ляв завой по бул. “Източен“, десен завой по бул. ,,Шести септември“, по мост ,,Адата“, ляв завой по ул. ,,Брезовско шосе“, направо по бул. ,,Дунав‘‘, десен завой по бул. ,,Васил Априлов“ и по маршрута определен с Об ТС.

Посока; Биомашиностроене - Митница

Бул. ,,Васил Априлов“, ляв завой по бул. ,,Дунав‘‘, направо по ул. ,,Брезовско шосе“, десен завой по бул. ,,Северен‘‘, по мост "Адата“, десен завой по бул. ,,Шести септември“, ляв завой по бул. ,,Източен“, десен завой по бул. ,,Христо Ботев“, спирка №14 срещу Сточна гара и по маршрута определен с Об ТС.

Линия 12

Посока: Юндола – ИЗК Марица

Бул. ,,Христо Ботев“/Централна гара/, бул. ,,Христо Ботев“/Сточна гара/ спирка, направо по бул. ,,Христо Ботев“, ляв завой по бул. “Източен“, десен завой по бул. ,,Шести септември“, по мост ,,Адата“, по бул. ,,Северен‘‘, десен завой по ул. ,,Брезовско шосе“ и по маршрута определен с Об ТС.

Посока; ИЗК Марица - Юндола

Ул. ,,Брезовско шосе“ ,ляв завой по бул. ,,Северен“ по мост ,,Адата “, надясно по бул.“Шести септември“, ляв завой по бул. “Източен“, десен завой по бул. ,,Христо Ботев“, спирка – срещу Сточна гара и по маршрута определен с Об ТС.

Линия 15

Посока: кв.Прослав – ИЗК Марица

Бул. ,,Свобода“ спирка №245 Свобода 1, надясно по бул. ,,Васил Априлов“, ляв завой по ул. “Захари Стоянов “, направо по ул. ,,Гладстон“, направо по бул. ,,Мария Луиза“, ляв завой по бул. ,,Източен“, надясно по бул.“Шести септември“, по мост ,,Адата“, по бул. ,,Северен‘‘, десен завой по ул. ,,Брезовско шосе“ и по маршрута определен с Об ТС.

Посока; ИЗК Марица – кв. Прослав

Ул. ,,Брезовско шосе“, ляв завой по бул. ,,Северен“ по мост ,,Адата “, надясно по бул. “Шести септември“, ляв завой по бул. “Източен“, десен завой по бул. ,,Мария Луиза“, направо по ул. ,,Гладстон“, надясно по бул. ,,Васил Априлов“, наляво по бул. ,,Свобода“ спирка – срещу бул. “Свобода“ № 41 и по маршрута определен с Об ТС.

Линия 16

Посока: кв. Южен – кв. Гагарин

Бул. ,,Руски“ спирка Военно окръжие, надясно по ул. ,,Гладстон“, направо по бул. “Мария Луиза “, ляв завой по бул. ,,Източен“, надясно по бул. “Шести септември“, по мост ,,Адата“, наляво по бул. ,,България ‘‘, десен завой по ул. ,,Барикадите“ и по маршрута определен с Об ТС.

Посока; – кв. Гагарин – кв. Южен

Ул. ,,Милеви скали“, ляв завой по ул. ,,Огражден“, ляв завой по бул. ,,България“, десен завой по мост ,,Адата “, надясно по бул. “Шести септември“, ляв завой по бул. “Източен“, десен завой по бул. ,,Мария Луиза“, направо по ул. ,,Гладстон“, наляво по бул. ,,Руски“ и по маршрута определен с Об ТС.

Линия 18

Посока: кв. Тракия – Хангарите

Бул. ,,Руски“, спирка Военно окръжие, направо по бул. “Руски“, ляв завой по бул. ,,Шести септември“, надясно по бул. ,,Васил Априлов‘‘, надясно по ул. ,,Янко Сакъзов“, наляво по ул. “Чардафон“, наляво по бул. ,, Марица“, качване с ляв завой към бул. ,,Васил Априлов“ /в посока ресторант “Стадиона“/, наляво по бул. ,,Шести септември“, надясно по бул. ,,Руски‘‘ и по маршрута определен с Об ТС.

Посока; Хангарите – кв.Тракия

Кръгово кръстовище на Централна гара, наляво по бул. ,,Христо Ботев“ и по маршрута определен с Об ТС.

Линия 20

Посока: кв. Коматево – ПУ

Бул. ,,Христо Ботев“ спирка Централна гара, наляво по бул. “Руски“, ляв завой по бул. ,,Шести септември“, надясно по бул. ,,Васил Априлов‘‘, надясно по ул. ,,Янко Сакъзов“, наляво по ул. “Чардафон“, наляво по бул. "Марица“, качване с ляв завой към бул. ,,Васил Априлов“ /в посока ресторант “Стадиона“/, наляво по бул. ,,Шести септември“, надясно по бул. ,,Руски‘‘ надясно по бул. ,,Христо Ботев“, спирка срещу Централна гара и по маршрута определен с Об ТС.

Посока; ПУ – кв. Коматево

Бул. ,,Христо Ботев“ спирка срещу Централна гара и по маршрута определен с Об ТС.

Линия 21

Посока: кв. Тракия – ТК Марица

Бул. “Източен“ спирка Бизнес център Микрон, десен завой по бул. ,,Шести септември“, по мост ,,Адата“, по бул. ,,Северен“, ляв завой по ул. ,,Брезовско шосе“ , направо по бул. ,,Дунав“, десен завой по ул. ,,Победа“ и по маршрута определен с Об ТС.

Посока; ТК Марица – кв. Тракия

Ул. ,,Победа“ спирка Автогара "Север“, ляв завой по бул. ,,Дунав“, направо по ул. ,,Брезовско шосе“, десен завой по бул. ,,Северен“, по мост ,,Адата“, десен завой по бул. ,,Шести септември“, ляв завой по бул. “Източен“ и по маршрута определен с Об ТС.

Линия 22

Посока: ул. Младежка – Пречиствателна

Бул. “Шести септември“ спирка кино,,Екоплекс“, десен завой по бул. ,,Руски“, ляв завой по ул. ,,Гладстон“, направо по бул. ,,Мария Луиза“, направо по бул. "Цариградско шосе“ и по маршрута определен с Об ТС.

Посока; Печиствателна – ул. Младежка

Бул.,, Цариградско шосе“, спирка училище ,,Стоян Белинов“, направо по бул. ,,Цариградско шосе“, направо по бул. ,,Мария Луиза“, направо по ул. ,,Гладстон“, надясно по бул. ,,Руски“, на ляво по бул. “Шести септември“, спирка сладкарница ,,Неделя“ и по маршрута определен с Об ТС.

Линия 25

Посока: кв. Тракия – АПК

Бул. ,,Северен“ , наляво по ул. ,,Брезовско шосе“, направо по бул. ,,Дунав“, спирка срещу ОУ,, Йордан Йовков‘‘ и по маршрута определен с Об ТС.

Посока; АПК – кв. Тракия

Бул. ,,Дунав“ спирка срещу ВУАР, направо по ул. ,,Брезовско шосе“, десен завой по бул. ,,Северен“, мост ,,Адата“, и по маршрута определен с Об ТС.

Линия 26

Посока: кв. Смирненски – кв. Изгрев

Бул. ,,Христо Ботев“, спирка Сточна гара, направо по бул. ,,Христо Ботев“, ляв завой по бул. “Източен“ ,десен завой по бул. ,,Шести септември“ и по маршрута определен с Об ТС.

Посока; кв. Изгрев – кв. Смирненски

Бул. ,,Шести септември“, наляво по бул. “Източен“, надясно по бул. ,,Христо Ботев“ спирка №14 – срещу Сточна гара и по маршрута определен с Об ТС.

Линия 27

Посока: кв. Коматево – Рогощки гробища

Бул. ,,Христо Ботев“ спирка №41 Сточна гара, направо по бул. ,,Христо Ботев“, наляво завой по бул. “Източен“, надясно по бул. ,,Шести септември“, по мост ,,Адата“, наляво по ул. ,,Рогошко шосе“ и по маршрута определен с Об ТС.

Посока; Рогошки гробища – кв. Коматево

Ул. ,,Рогошко шосе“, наляво по мост ,,Адата “, наляво по бул. “Източен“, надясно по бул. ,,Христо Ботев“ - спирка № 14 срещу Сточна гара и по маршрута определен с Об ТС.

Линия 37

Посока: кв. Смирненски – ЕАЗ

Бул. “Шести септември“ спирка №117 – кино ,, Екоплекс“, надясно по бул. ,,Руски“, наляво по бул. ,,Христо Ботев“, бул. ,,Христо Ботев“ Сточна гара спирка № 41, десен завой по бул. ,,Найчо Цанов“, и по маршрута определен с Об ТС.

Посока; ЕАЗ – кв. Смирненски

Бул. ,,Найчо Цанов“, наляво по бул. ,,Христо Ботев“, надясно по бул. ,,Руски“, наляво по бул. ,,Шести септември“, спирка №142 – сладкарница ,,Неделя“ и по маршрута определен с Об ТС.

Линия 44

Посока: ж.к. Тракия – ПУ

Сточна гара - спирка №14- срещу Сточна гара , направо по бул. ,,Христо Ботев“, наляво към кръгово кръстовище на Централна гара – последна спирка.

Посока: ПУ- ж.к. Тракия А13_

Кръгово кръстовище на Централна гара, ляв завой по бул. ,,Христо Ботев“, спирка № 41 Сточна гара, направо по бул. ,,Христо Ботев“ и по маршрута определен с Об ТС.

Линия 93

Посока: ж.к. Тракия – Стъкларски завод

Бул. ,,Мария Луиза“, десен завой по бул. “Източен, спирка №353 –Бизнес център Микрон, десен завой по бул. ,,Шести септември“, по мост ,,Адата“, по бул. ,,Северен“, ляв завой по ул. ,,Брезовско шосе“, направо по бул. ,,Дунав“, десен завой по бул. ,,Васил Априлов“ и по маршрута определен с Об ТС.

Посока: Стъкларски завод – ж.к. Тракия

Бул. ,,Васил Априлов“, ляв завой по бул. ,,Дунав“, направо по ул. ,,Брезовско шосе“, десен завой по бул. ,,Северен“, по мост ,,Адата“, десен завой по бул. ,,Шести септември“, ляв завой по бул. “Източен“ спирка №122 – срещу Бизнес център Микрон и по маршрута определен с Об ТС.

Линия 99

Посока: ж.к. Тракия – ТК Марица

Бул . ,,Менделеев“, направо по бул. “Източен“, спирка №353 –Бизнес център Микрон , десен завой по бул. ,,Шести септември“, по мост ,,Адата“, направо по бул. ,,Северен“, ляв завой по ул. ,,Брезовско шосе“, направо по бул. ,,Дунав“, десен завой по ул. ,,Победа“ и по маршрута определен с Об ТС.

Посока: ТК Марица – ж.к. Тракия

Ул. ,,Победа“, ляв завой по бул. ,,Дунав“, направо по ул. ,,Брезовско шосе“, десен завой по бул. ,,Северен“, по мост ,,Адата“, десен завой по бул. ,,Шести септември“, ляв завой по бул. “Източен“, направо по бул. "Менделеев“ и по маршрута определен с Об ТС.

Линия 113

Посока: Овощарски институт – КАТ

Бул. ,,Христо Ботев“, спирка №205- Централна гара, ляв завой на кръгово кръстовище на Централна гара - последна спирка.

Посока: ТК Марица – ж.к. Тракия

Кръгово кръстовище на Централна гара, десен завой по бул. ,,Христо Ботев“ спирка №188- срещу Централна гара и по маршрута определен с Об ТС.

Линия 116

Посока: Митница – кв.Изгрев

Бул. ,,Христо Ботев“, спирка №205- Централна гара, направо по бул. ,,Христо Ботев“, ляв завой на по бул. ,,Източен“, десен завой по бул. ,,Шести септември“ и по маршрута определен с Об ТС.

Посока: кв. Изгрев – Митница

Бул. ,,Шести септември“, ляв завой на по бул. ,,Източен“, десен завой по бул. ,,Христо Ботев“ , спирка №188- срещу Централна гара и по маршрута определен с Об ТС.

Линия 222

Посока: кв. Прослав – ПУ

Бул. ,,Христо Ботев“ спирка №205- Централна гара, ляв завой по бул. ,,Васил Априлов‘‘ , направо по бул. ,,Васил Априлов“, десен завой по ул. ,,Янко Сакъзов“ , наляво по ул. "Чардафон“, наляво по бул. "Марица“, качване с ляв завой към бул. ,,Васил Априлов“ /в посока ресторант “Стадиона“/, бул .,,Васил Априлов“, и по маршрута определен с Об ТС..

Посока: ПУ – кв.Прослав

Бул. ,,Васил Априлов“, десен завой по бул. ,,Христо Ботев“ , спирка №188- срещу Централна гара и по маршрута определен с Об ТС.