Кметът Костадин Димитров за подготовката на Пловдив за Giro d’Italia специално за Plovdiv24.bg.

Как върви подготовката на Пловдив за Giro d’Italia? Каква е организацията?

Първо искам да благодаря на екипа, който подготвя домакинството на Пловдив! Разбира се, нашата комуникация с Министерството на туризма и Министерството на младежта и спорта беше много засилена през тези няколко месеца. Но трябва да благодарим на екипа, който е тук, в Пловдив. Това са отдел "Култура" и Фондация "Пловдив 2019", начело със заместник-кмета по култура Пламен Панов и Кирил Велчев. Отметнахме много работа и това, което през цялото време се говори, е за активиране на местната общност. Тоест, да могат колкото може повече хора да дойдат и да се насладят на събитието. Съответно да ползваме и тази добавена стойност, която ни дава събитието, за да презентираме нашия прекрасен град.

Самото събитие ще бъде отразено по много международни медии, по много телевизии. И затова трябва да кажем и съпътстващите събития по време на старта и няколко часа преди това.

По време на самия старт на Античния театър, от 12 часа, ще имаме уникален концерт на "Фондацията" с тези емблематични личности, които ще могат да ни зарадват в този час. Така че, който не иска да се качи на велосипед, ще се наслади на атмосферата в града, като дойде на самия концерт, за да можем да покажем един пълен Античен театър, да помахаме на камерите отгоре и да имаме празнично настроение.

А тези, които са любители на велосипедизма, имат колелета, карат редовно и са решили да открият велосезона заедно с нас, могат в 11 часа да вземат своите номера и да се акредитират за участието в откриването. Колоната ще тръгне от площад "Централен", веднага след старта на обиколката на Giro d’Italia в Пловдив. Те ще могат да участват в крайната томбола, която включва множество награди. Това са, може би, 17 велосипеда, кой от кой по-хубав, от пловдивски производител. Допълнете и наградите от нашите спонсори. Всъщност там ще бъде и кулминацията на събитието. Отново ще има музикална програма и там с много атракциони за тези, които са се включили в събитието.

Но, предната вечер също имаме намеси. На площад "Централен" ще имаме диджей, ще имаме тази купа, която вече стои на бул. "Цар Борис III Обединител". Имаме допълнително озеленяване, имаме артинсталация с чадъри, фонтана ще свети в розово, самата община ще бъде осветена в розово, което е цветът на Giro d’Italia. Така че многото неща трябва да доведат до това повдивчани да се включат в събитието и да го приемат като свой празник.

Много важно е да кажем за хората, които ще гледат събитието и които ще бъдат гости на града, че са обособени няколко паркинга, които са важни за зрителите. Очаква се по цялото трасе да имаме напрежение за гостите, които ще дойдат за самото събитие, защото е неделен ден. Обходните маршрути са ясни, бул. "Цар Борис III Обединител" ще бъде ангажиран със събитието, от Тунела до бул. "България". А после по самия бул. "България" до залата на Пловдивския университет, където ще бъде кулминацията с томболата.

Паркинги ще имаме навсякъде около събитието, включително и около Панаира, където може 4 000 паркоместа да се обособят. Там ще имаме и допълнителна охрана от Общинска полиция, "Общинска охрана". Паркингът на "4-ти януари" също ще бъде свободен. Всички паркинги в близост ще бъдат обособени за самото събитие. Така че пловдивчани и гости на града ще имат възможност да стигнат до тях. Разбира се, ние допълнително ще дадем информация точно кои са тези паркинги и ще го оповестим в публичното пространство.

А колко минути ще продължи самата обиколка на Giro d’Italia? За колко минути преминават през града състезателите?

Ами предполагам, че самото събитие няма да трае повече от час, час и половина, докaто се изтегли и самото велошествие. След това на залата на Пловдивския университет ще бъдат ситуирани сцените и ще има празнична програма.

Не повече от 2 часа ще бъде цялото събитие, като има предварителна подготовка. Така че неделният ден градът, откъм Централна градска част, ще бъде по-труднодостъпен, за което се извиняваме. И благодарим на всички, които ще участват в организацията.

Логично е да е така и дори може да призовем пловдивчани да не се движат с автомобилите си в този ден, за да има място по паркингите за гостите на града.

Ами, има обособени доста места за паркиране, така че, който с каквото реши да се движи, ще е добре дошъл!

Г-н Димитров, какви ползи очакваме за Пловдив от това международно състезание? Може би те ще дойдат на по-късен етап?

Градът полага много усилия. Градът, това сме всички ние, в частност и администрацията също полага много усилия, за да привличаме туристи.

Знаете, че последните години ние имаме постоянен ръст на данните от гостуващи в Пловдив. 11% ръст на нощувките, 20% ръст на чуждестранните туристи през миналата година имаме. Това не е само, защото Пловдив се е превърнал в популярна дестинация. Това е и защото обслужването става все по-добро. Във всички крайни дестинации, във всички хотели, във всички заведения се полагат усилия. Но това е и защото Пловдив е градът с най-богата културна програма.

Това е, защото Пловдив има няколко рок фестивала, които ще направят така, че отново да има не само завишаване на нощувките, а дори и невъзможност за пренощуване тук, въпреки че се повишават и цените.

И аз мисля, че голямата добавена стойност за Пловдив от това събитие ще е от големия туристически поток в този ден. А градът ще се представи такъв, какъвто е.

Като говорим за колоездачи и колоездене, не мога да не попитам разширява ли се велоалейната инфраструктура на Пловдив?

Абсолютно. Във всяка една новоизграждаща се пътна артерия ние залагаме велоалеи. Навсякъде, където се строи нов участък, има заложена и велоалея. Освен това, Пловдив е градът с най-дългата велоалейна мрежа в цяла България, 50-60 км е вече. И ние трябва да продължаваме да доизграждаме тези велоалеи, защото, знаете, развитите европейски страни използват предимно този начин на придвижване, с велосипеди. А това е важно и за подобряване на здравния статус на нацията и на градовете, които имат такова придвижване. Тоест, това е здраве. Така че, ние, създавайки тази мрежа, очакваме тя да се ползва активно. Разбира се, има такива места, където по-трудно се изграждат велосипедни алеи. Примерно, за бул. "Христо Ботев", където трябва да слезем на пътното платно. Затова не навсякъде, където се изгражда ново трасе, ние можем да направим и велоалеи. Но, където може, го правим.

Ето сега на "Голямоконарско шосе" и на "Рогошко шосе" също е споделен тротоарът, който може да се ползва и за велосипедизъм. В район "Тракия" връзката, която е между двата велоалейни кръга, вече е готова. Това са парк "Лаута" и съответно "Тракия".