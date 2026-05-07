Целият свят ще отправи поглед към Пловдив на 10 май! На тази дата от 13,00 часа е стартът на третия етап на едно от най-престижните спортни събития на планетата - колоездачната обиколка на Италия. Първият етап е утре (8 май) Несебър - Бургас (147 км), а Етап 2 е на 9 май: Бургас - Велико Търново (221 км). България има честта да бъде домакин на Grande Partenza (Голямото начало), което се случва извън границите на Италия едва за 16-и път в дългогодишната история на състезанието!

След тези три дни надпреварата се завръща в родината си, за да завърши на 31 май в Рим след общо 21 изтощителни етапа.

Впечатляващ модел на легендарната купа Trofeo Senza Fine (Трофеят без край) вече грее като градска инсталация на кръговото кръстовище до Водната палата в Пловдив.

Пловдив празнува с рок музика в антична атмосфера

На 10 май Пловдив ще се превърне в сцена на световния колоездачен елит. По този повод Община Пловдив и фондация "Пловдив 2019“ са подготвили специална празнична програма, съобщиха за Plovdiv24.bg от Общината.

Кулминацията е концертът "Големите БГ рок гласове“

В 12:30 ч. на Античния театър ще започне грандиозен концерт със свободен вход (до изчерпване на местата). На сцената ще излязат:

Музикантите от група "Фондация“: Дони, Иван Лечев, Славчо Николов и Венко Поромански.

Легендарните гласове: Звезди (Ахат), Наско (Б.Т.Р.), Валди Тотев (Щурците) и победителят от X Factor Славин Славчев.

Талантите от музикална школа "Арт Войс център“ с ръководител Руми Иванова.

Градска атмосфера и подготовка

Градът вече е преобразен – Античният театър, Римският стадион и къщите в Стария град блестят с концептуално розово осветление. Розови чадъри посрещат гостите по Главната улица, а на 9 май на пл. "Централен“ ще се състои мащабно Warm-up парти с DJ сцена.

Програма за 10 май (неделя)

12:00 ч. – Градско шествие с музиканти и артисти от Римския стадион по ул. "Княз Александър Батенберг“ към пл. "Централен“.

12:30 ч. – Начало на концерта на "Фондацията“ в Античния театър.

13:00 ч. – ОФИЦИАЛЕН СТАРТ на Етап 3 от Giro d'Italia на площад "Централен“.

Минути след старта на Giro-то – Откриване на Велосезон 2026 в Пловдив.

Велошествие за всички

Включете се в масовото велошествие от пл. "Централен“ до спортната зала на ПУ "Паисий Хилендарски“. Всеки регистриран участник има шанс да спечели един от 17 нови велосипеда и много други награди.

Регистрация: Запишете се на www.velo-plovdiv.eu (формата е в дъното на страницата).

Важна информация за гражданите

Ограничения в движението

За осигуряване на трасето, на 10 май (неделя) между 05:00 и 14:30 ч. ще бъдат затворени следните участъци:

Бул. "Цар Борис III Обединител“ (от бул. "Христо Ботев“ до бул. "България“);

Бул. "България“ (от бул. "Цар Борис III Обединител“ до колелото на Път II-86);

Ул. "Иван Вазов“ (от пл. "Централен“ до колелото на бул. "Руски“);

Ул. "Авксентий Велешки“ (от бул. "Христо Ботев“ до ул. "Булаир“);

Ул. "Булаир“ (от ул. "Авксентий Велешки“ до ул. "Цар Асен“);

Ул. "Цар Асен“ (от ул. "Булаир“ до ул. "Цанко Дюстабанов“);

Ул. "Цанко Дюстабанов“ (от бул. "Цар Борис III Обединител“ до ул. "Цар Асен“).

Всички пресичащи ги улици също ще бъдат блокирани в зоната на кръстовищата.

Медицинско обезпечаване

УМБАЛ "Свети Георги“ ЕАД осигурява пълно медицинско покритие за събитието. Най-голямото лечебно заведение в Южна България е в пълна готовност за координация и бърза реакция по време на престижния старт.

Пловдив отново доказва, че е град с душа и неспираща енергия. Запазете датата и станете част от историята на световното колоездене, призоваха още от Община Пловдив.