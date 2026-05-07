ПФК Локомотив Пловдив съобщи за важна промяна, която е настъпила в организацията относно пътуването до София за финала за Купата на България срещу ЦСКА. Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, от "Лаута" организираха екскурзия за битката за ценния трофей, която е на 20 май (сряда) от 19:00 часа на националния стадион "Васил Левски".

Записванията за пътуването продължават в официалния магазин на клуба (до бариерата на спортния комплекс). Цената на екскурзията е 20 евро. Тръгването е в деня на мача и е изместено за 15:00 часа, като всички записани трябва да бъдат на "Лаута" в 14:30 часа, предупредиха от ПФК Локомотив.

Работното време на магазина за следващите няколко дни

07.05 - от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

08.05 - от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:30 часа

11.05 - от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

12.05 - от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

13.05 - от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

14.05 - от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

Предстои допълнително да бъде обявена информация за разпределението по сектори, каква е цената на билетите и кога ще бъдат пуснати в продажба, уточниха от "Лаута".