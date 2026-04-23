Ръководството на Локомотив Пловдив използва официалната клубна страница във Фейсбук, за да благодари на привържениците, които подкрепиха отбора в Кърджали. Както вече информирахме читателите си, близо 2000 фенове бяха преполнили сектора за гости на стадион "Арена Арда" и изживяха страхотни емоции при успеха на техните любимци с 4:0.

"Заедно извървяхме още една крачка по пътя към финала! Благодарим Ви за мощната подкрепа! Направихте така, че да се чувстваме като домакини на "Арена Арда“! Предстоят ни още важни битки! Само заедно ще успеем да ги спечелим! Само Локо!", написаха от ПФК Локомотив.

Футболистите на Локомотив пък имат само два дни за възстановяване и тактическа тренировка до следващия си мач. В неделя (26 април) играчите на треньора Душан Косич приемат отбора на Черно море, като двубоят е от 16,30 часа на "Лаута". "Смърфовете" водят с 2 точки преднина пред съперника си преди началото на плейофите от втората четворка.