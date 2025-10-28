ИЗПРАТИ НОВИНА
Ботев вкара 4 на предпоследния във Втора лига и е на 1/8-финал за Купата
Автор: Стойчо Генов 14:33Коментари (0)353
©
виж галерията
Отборът на Ботев (Пловдив) се класира с лекота за 1/8-финалите в турнира за Купата на България. Жълто-черните победиха предпоследния във Втора лига Спартак (Плевен) с 4:0 като гости.

Никола Илиев (9-дузпа), Самуел Калу (39), Никола Солдо (50) и Димитър Митков (73) се разписаха за "канарите".

Преди първия съдийски сигнал с минута мълчание бе почетена паметта на привърженика на Ботев Георги Илиев - Чоника, който напусна този свят вчера.

Ботевистите създадоха чисто положение още в 5-ата минута. Маскоте изведе в чудесна позиция Лукас Араухо, който шутира, но вратарят Илиан Илиев спаси с крак.

Три минути по-късно бившето "канарче" Монир Ал Бадарин фаулира Самуел Калу в наказателното поле и реферът отсъди дузпа. Тя бе реализирана от Никола Илиев за 0:1.

В 26-ата минута Калу стреля от дистанция, но топката се отби в гредата. Пет минути по-късно домакините отправиха първия си точен удар. Това стана след директно изпълнение на фаул, при което Даниел Наумов успя да боксира топката.

Ботев удвои преднината си в 39-ата минута. Атаката започна от Никола Илиев, който открадна топката в средата на терена и напредна. Последва извеждащ пас наляво към Калу. Той финтира защитник и с диагонален шут с левия крак изненада и вратаря на плевенчани за 0:2. Това бе първо попадение за Калу с жълто-черната фланелка.

Пет минути след почивката гостите направиха преднината си класическа. Андрей Йорданов центрира от фаул почти от мястото за изпълнение на корнер, а Никола Солдо засече с глава за 0:3.

Няколко минути по-късно Маскоте стреля, но топката за втори път срещна гредата на вратата, пазена от Илиян Илиев.

В 73-ата минута Ботев вкара четвърти гол. Никола Илиев напредна през центъра, след което изведе Таилсон отляво в наказателното поле. Бразилецът шутира, вратарят спаси, но топката отново се върна в Таилсон. Той подаде към Димитър Митков, който на празна врата от 1 метър разстояние нямаше как да сбърка - 4:0.

Спартак (Плевен): Илиян Илиев, Пламен Спасов, Даниел Стоянов, Петър Господинов, Монир Ал Бадарин, Виктор Иванов, Теодор Радоевски, Мишел Таиров, Любомир Каракашев, Мартин Трифонов, Ивелин Николаев.

Ботев (Пловдив)Даниел Наумов, Никола Солдо (63- Самуил Цонов), Андрей Йорданов (65- Димитър Митков), Никола Илиев, Таилсон, Николай Минков (63- Ивайло Видев), Емануел Абрахам, Маскоте, Лукас Араухо, Симеон Петров, Самуел Калу (63- Габриел Златанов).

