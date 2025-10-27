ИЗПРАТИ НОВИНА
Тъжно! Напусна ни един от най-изявените фенове на Ботев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:06
©
Днес ни напусна един от най-изявените фенове на Ботев, обичащ до полуда любимия си отбор - Георги Илиев - Чоника! Тъжната вест съобщиха от фракцията "Лудата банда".

Ето какво информираха "жълто-черните" привърженици:

Приятели,

с огромна болка Ви съобщаваме, че днес ни напусна Георги Илиев - Чоника. Каквото и да кажем за него ще е малко, но ако Лудата Банда е семейство, то той бе глава, морален стожер, приятел и верен другар. Без фалш, без пози и винаги истински.

Почивай в мир, Георги!

Искрени съболезнования към близките и роднините на Георги Илиев - Чоника изразиха и от ПФК Ботев Пловдив!

"Георги Илиев - Чоника бе един от най-изявените “жълто-черни" фенове, обичащ до полуда любимия отбор! Бултрасите живеят вечно", написаха от ПФК Ботев.

Екипът на Plovdiv24.bg също изказва искрени съболезнования на близките и семейството на Георги Илиев!

Почивай в мир!
