Тъжно! Напусна ни един от най-изявените фенове на Ботев

© Днес ни напусна един от най-изявените фенове на Ботев, обичащ до полуда любимия си отбор - Георги Илиев - Чоника! Тъжната вест съобщиха от фракцията "Лудата банда".



Ето какво информираха "жълто-черните" привърженици:



Приятели,



с огромна болка Ви съобщаваме, че днес ни напусна Георги Илиев - Чоника. Каквото и да кажем за него ще е малко, но ако Лудата Банда е семейство, то той бе глава, морален стожер, приятел и верен другар. Без фалш, без пози и винаги истински.



Почивай в мир, Георги!



Искрени съболезнования към близките и роднините на Георги Илиев - Чоника изразиха и от ПФК Ботев Пловдив!



"Георги Илиев - Чоника бе един от най-изявените “жълто-черни" фенове, обичащ до полуда любимия отбор! Бултрасите живеят вечно", написаха от ПФК Ботев.



Екипът на Plovdiv24.bg също изказва искрени съболезнования на близките и семейството на Георги Илиев!



Почивай в мир!