Футболистът на Ботев (Пловдив) Самуил Цонов получи повиквателна за юношеския национален отбор на България до 19 години, похвалиха се от клуба. Нападателят ще се включи в лагера на "лъвовете“ от 1 до 7 юни.

По време на лагера България ще изиграе две контроли срещу Албания.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че Цонов беше в групата на "канарите" за вчерашното дерби на Пловдив, но треньорът Лъчезар Балтанов предпочете да не го пуска в игра.

В предишния кръг младокът отбеляза красив гол при разгрома над Черно море с 5:0 в последния домакински мач на Ботев за сезона.