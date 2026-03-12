Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Известни народни музиканти ще изпълнят на живо любима песен на агитката на Ботев (Пловдив). Това ще стане в събота преди началото на шампионатния мач срещу Ботев (Враца).

Двубоят от 26-ия кръг на Първа лига започва на 15 март в 15,15 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

Ето какво информираха по темата от ПФК Ботев Пловдив:

Съботният празник на стадион "Христо Ботев“ няма как да мине без любимата на всички родолюбци българска народна музика.

Спечелилата жълто-черните сърца Формация Наздравица отново се завръща на "Колежа“, за да направи атмосферата още по-гореща.

Народните музиканти ще вдигнат на крака трибуните с традиционна музика, а специално за всички бултраси ще прозвучи и изпълнение на любима песен на агитката.

В събота празнуваме 114 години Ботев Пловдив.

Ела на стадиона! Бъди част от празника!