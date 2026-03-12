ЗАРЕЖДАНЕ...
Известни народни музиканти изпълняват любима песен от агитката на Ботев
Двубоят от 26-ия кръг на Първа лига започва на 15 март в 15,15 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.
Ето какво информираха по темата от ПФК Ботев Пловдив:
Съботният празник на стадион "Христо Ботев“ няма как да мине без любимата на всички родолюбци българска народна музика.
Спечелилата жълто-черните сърца Формация Наздравица отново се завръща на "Колежа“, за да направи атмосферата още по-гореща.
Народните музиканти ще вдигнат на крака трибуните с традиционна музика, а специално за всички бултраси ще прозвучи и изпълнение на любима песен на агитката.
В събота празнуваме 114 години Ботев Пловдив.
Ела на стадиона! Бъди част от празника!
