Известни народни музиканти ще изпълнят на живо любима песен на агитката на Ботев (Пловдив). Това ще стане в събота преди началото на шампионатния мач срещу Ботев (Враца).Двубоят от 26-ия кръг на Първа лига започва на 15 март в 15,15 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.Съботният празник на стадион "Христо Ботев“ няма как да мине без любимата на всички родолюбци българска народна музика.Спечелилата жълто-черните сърца Формация Наздравица отново се завръща на "Колежа“, за да направи атмосферата още по-гореща.Народните музиканти ще вдигнат на крака трибуните с традиционна музика, а специално за всички бултраси ще прозвучи и изпълнение на любима песен на агитката.В събота празнуваме 114 години Ботев Пловдив.Ела на стадиона! Бъди част от празника!