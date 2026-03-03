Отборът на Ботев (Пловдив) постигна втора поредна домакинска победа и продължи серията си на три поредни мача без поражение, предаде репортер на Plovdiv24.bg
. Жълто-черните надиграха столичния Септември с 2:0 в среща от 24-ия кръг на Първа лига, която се проведе на стадион "Христо Ботев“.
Франклин Маскоте (58) и Педро Игор (62) се разписаха за домакините.
По този начин възпитаниците на временния треньор Лъчезар Балтанов
се изкачиха на 9-о място във временното класиране и вече са с актив от 29 точки. Септември остана на 14-а позиция с 21 точки.
Първата голова опасност в мача бе пред вратата на Ботев. Фонтейн напредна по фланга и центрира в наказателното поле, където Бертран Фурие засече с глава, но покрай гредата в аут.
След това "канарчетата" взеха инициативата в мача и опасностите пред вратата на Янко Георгиев
следваха една след друга.
В 15-ата минута Тодор Неделев
центрира от корнер към далечната греда, където Никола Солдо
засече с глава, но без проблеми за вратаря.
Пет минути по-късно Тодор Неделев
финтира Йоан Бауренски и шутира от дистанция, но право в ръцете на Янко Георгиев
.
Последва пробив на Николай Минков
отдясно и пас към Самуил Цонов. Младокът стреля с десния крак, но в аут.
Малко след това Емерсон Родригес опита техничен шут с левия крак но за пореден път Янко Георгиев
внимаваше и улови.
В самия край на полувремето Тодор Неделев
мина между двама играчи на Септември и шутира със силния си ляв крак. Янко Георгиев
изби, но секунди по-късно топката отново попадна в капитана на Ботев, който този път шутира от воле с десния крак, но ударът бе блокиран.
В 58-ата минута Ботев откри резултата след изключително груба грешка на Йоан Бауренски. При опит да разиграят пред наказателното поле защитникът върна назад топката, но се получи перфектно извеждащо подаване за Франклин Маскоте, който не сбърка за 1:0.
Само 4 минути по-късно жълто-черните удвоиха преднината си. Емерсон Родригес навърза двама футболисти на Септември пред пеналта, след което пусна пас наляво към Педро Игор и той шутира между краката на Янко Георгиев
за 2:0.Ботев игра в състав
:Даниел Наумов
, Никола Солдо
, Тодор Неделев
(68- Самуел Калу), Емерсон Родригес, Педро Игор (68- Никола Илиев
), Самуил Цонов (46- Франклин Маскоте), Карлос Алгара (83- Енрике Жоку), Николай Минков
, Антоан Конте
, Брайън Хайн, Лукас Араужо (46- Едсон Силва).
