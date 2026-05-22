Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов е направил вече своя избор за нов треньор на отбора. Бизнесменът се е разбрал окончателно със Станислав Генчев да поеме тима след края на настоящия сезон.

Договорът на специалиста със "жълто-черния" клуб ще е за две години - до лятото на 2028 година, уточнява "Телеграф". Очаква се привличането на Генчев да бъде обявено официално от клуба съвсем скоро.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че преди няколко дни Илиян Филипов заяви, че името на новия наставник ще бъде обявено след края на дербито срещу Локомотив, за да няма излишно напрежение.

Това ще бъде втори престой за Станислав Генчев в Ботев. Той стартира сезон 2023/2024 начело на "канарите", но бе уволнен след серия от 6 мача без победа. На този етап сигурно е, че негов първи помощник ще бъде Живко Миланов. С интерес се очаква от ПФК Ботев да обявят на каква позиция ще продължи да работи сегашният наставник Лъчезар Балтанов.