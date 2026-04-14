Ботев (Пловдив) завърши с победа редовния сезон в Първа лига и продължава да мечтае за място във втората четворка на плейофите, където ще играе градският съперник Локомотив. "Канарите" се наложиха над новака Добруджа с 3:0 в исторически за Добрич първи мач, който се проведе на осветление на стадион "Дружба".

Никола Солдо (52), Педро Игор (75) и Франклин Маскоте (90+2) се разписаха за гостите.

Така възпитаниците на временния треньор Лъчезар Балтанов имат вече актив от 40 точки и заемат осмо място във временното класиране. Жълто-черните могат да бъдат изместени от тази позиция, само ако Славия победи Монтана на стадион "Огоста" в четвъртък (16 април). Освен това ботевистите продължиха успешната си серия и имат вече 3 победи и едно равенство от последните си 4 шампионатни двубоя.

Още в 5-ата минута Ботев стигна до изгодна ситуация за гол. Това стана след едно центриране и не добро изчистване с глава на Оливейра. Топката се озова право в Тодор Неделев, който отправи удар с левия крак, но високо над напречната греда.

Десетина минути по-късно Тодор Неделев центрира от корнер в наказателното поле, където Самуил Цонов игра с глава и върна топката към Никола Солдо. Той отправи удар с десния крак, но встрани от вратата в аут.

В 52-ата минута "канарите" откриха резултата. Тодор Неделев изпълни пряк свободен удар, подавайки по земя към Константинос Балоянис по левия фланг. Гръцкият бранител центрира към Никола Солдо, който отправи шут, но топката бе избита. Тя обаче се върна право в Солдо и той с лек удар между краката на двама защитници я прати в мрежата за 0:1.

Четвърт час преди края Ботев реши мача с втори гол. Чимези Уилямс подаде към Педро Игор отдясно в наказателното поле. Бразилецът направи впечатляваш самостоятелен рейд покрай двама защитници на Добруджа, след което със силен шут простреля вратаря Пепеляшев за 0:2.

Дълбоко в добавеното време Маскоте вкара с глава за крайното 0:3 след центриране отдясно на Никола Илиев.

Добруджа: Пламен Пепеляшев, Богдан Костов, Венцислав Керчев, Вашко Оливейра, Матеус Леони, Монтасар Трики, Антон Иванов, Ди Матео Ловрик, Ивайло Михайлов, Томаш Коста Силва, Георги Трифонов.

Ботев: Даниел Наумов, Никола Солдо, Тодор Неделев (77- Никола Илиев), Емерсон Родригес (65- Педро Игор), Самуил Цонов (46- Маскоте), Енок Куатенг, Константинос Балоянис, Едсон Силва (65- Карлос Алгара), Лукас Араужо, Симеон Петров, Чимези Уилямс (89- Енрике Жоку).