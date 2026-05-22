Сдружение ПФК Ботев Пловдив, което е официалният собственик на футболния клуб със 100 процента от акциите, излезе с информация относно погребението на един от емблематичните привърженици на клуба Велизар Цолакидис.

С дълбока тъга Ви уведомяваме, че утре ще изпратим в последния му път един от емблематичните привърженици на ПФК Ботев Пловдив - Велизар Цолакидис.

Поклонението и погребението ще се състоят на 23 май от 10:00 ч. на Рогошките гробища.

Нека всички, които го познаваха, уважаваха и споделяха любовта му към Ботев, да го изпратим с нужното уважение и достойнство.

Светъл път!

С уважение,

Сдружение ПФК Ботев