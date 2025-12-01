Странно: ПФК Ботев недоволства от рефера Драгомир Драганов

© Plovdiv24.bg Ръководството на ПФК Ботев изрази странно недоволство към рефера Драгомир Драганов. Конкретният повод за реакцията е назначаването му за главен съдия на утрешния мач срещу Арда в Кърджали.



Ето какво написаха от "жълто-черния" клуб в официалния си сайт:



Ботев Пловдив гостува на Арда в среща от 18-ия кръг на Първа лига. Двубоят е във вторник от 18:00 часа на "Арена Арда“ в Кърджали.



Билетите за феновете на "канарчетата“ са на цена 10 лева и ще се продават на касата пред гостуващия сектор.



Съдийската комисия към БФС взе странно решение и назначи за главен съдия Драгомир Драганов, който бе рефер на двубоя между двата тима и през първия полусезон.



След срещата на "Колежа“ от "жълто-черния“ клуб имаха сериозни претенции към решенията на Драганов и VAR-съдията Васимир Ел-Хатиб.



Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че Съдийската комисия официално призна една единствена грешка на съдийската бригада от въпросния двубой Ботев - Арда и тя всъщност е в ущърб на гостите за неправилно отменен техен гол.



Освен това последният мач, който Драгомир Драганов ръководи с участието на Ботев, бе дербито на Пловдив, което той прекрати в 41-ата минута. Тогава нямаше недоволство от страна на "жълто-черния" клуб за действията на арбитъра...