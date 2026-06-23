Националите на България за Купа "Дейвис" Илиян Радулов и Янаки Милев отпаднаха в първия кръг на основната схема на силния международен турнир на клей от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК "Локомотив" край градския стадион "Пловдив".

Участващият с "уайлд кард" Янаки Милев загуби от поставения под №8 Огнен Милич (Сърбия) с 2:6, 6:3, 4:6 след два часа и 12 минути игра.

22-годишният пловдивчанин, който е №750 в световната ранглиста, допусна изоставане от 1:5 гейма, което се оказа решаващо за изхода на първия сет. Във втората част Милев навакса ранен пробив пасив и с пет поредни гейма обърна резултата до 5:2, след което изравни резултата в сетовете.

В третата част Янаки отново преодоля изоставане - този път от 1:4, за да изравни за 4:4, но след това 18-годишният Милич, №370 в ранглистата на ATP, спечели два поредни гейма, а с това и мача.

Другият пловдивчанин, участващ с "уайлд кард" - Илиян Радулов, отстъпи с 3:6, 2:6 от поставения под №6 Матео Мартино (Франция) за 85 минути.

Националът загуби първия сет след единствен пробив в четвъртия гейм. Пловдивчанинът изостана с 0:3 в началото на втората част, успя да върне един пробив, но в крайна сметка загуби с 2:6.

Днес срещите си от първия кръг на сингъл ще изиграят още четирима българи, като всички мачове на нашите тенисисти ще се проведат на централния корт.

Първи на корта в 10:30 часа ще излезе квалификантът Динко Динев, който ще играе срещу третия поставен Дейли Бланч (САЩ). След него националът Пьотр Нестеров ще се изправи срещу бразилеца Даниел Дутра да Силва.

Не преди 15:30 часа най-добрият пловдивски тенисист в момента - Димитър Кузманов, ще играе срещу Йеле Селс (Нидерландия). След този двубой другият ни национал Александър Василев ще се изправи срещу Нилс Вискер (Нидерландия).