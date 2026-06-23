Близо 200 млади футболисти от цяла България, 70 от тях от Пловдив, ще са част от лагерите на Виляреал у нас през това лято. Четирима от треньорите от академията на "жълтата подводница“ Карлос Мусолес, Алехандро "Нано“ Маркес, Вики Ярнолд и Андрес Гарсия пристигат специално за събитията, а испанският тим прилага тази практика в световен мащаб, съобщиха за Plovdiv24.bg организаторите.

Между 6 и 10 юли НСА ще е домакин на дава от камповете - Villarreal CF ID Camp, предназначен за момчета и момичета между 13 и 17 години. До шестима от тях ще имат невероятния шанс да бъдат забелязани от академията на Виляреал и ще бъдат поканени на официалния турнир в Испания.

Отново на базата на Национална спортна академия в столицата стартират и тренировките от Villarreal CF Summer Camp за футболисти U8-U12, които ще се проведат в периода 10-14 юли, като програмата е целодневна. Лагерите с испанските треньори продължават във Варна (16-20 юли) и завършват на стадион "Марица“ в Пловдив в периода 28 юли - 1 август. По един млад футболист от всеки Summer Camp също ще бъде поканен да участва в турнира на Виляреал в Испания.

Към момента остават ограничен брой места за записване във всички кампове, а пълната информация може да намерите тук.