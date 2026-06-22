Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов се изказа доста критично и дори подигравателно за бившия вече нападател на Локомотив Пловдив Жоел Цварц. Известният бизнесмен направи това в личния си профил във Фейсбук, където по традиция влиза в спорове със стотици привърженици на различни отбори.

Найденов разкри и каква е била откупната клауза, която бе платена от ЦСКА, за да се осъществи трансферът на нидерландския нападател. Именно в тази връзка шефът на ЦСКА 1948 похвали собственика на Локомотив Пловдив Христо Крушарски.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса това, което Найденов написа в социалната мрежа:

Христо Крушарски е голям футболен майстор, за пореден път се убеждавам. Да вземеш 500 000 евро за футболист, който към началото на февруари тази година е бил 7, 8 месеца без отбор, ритал е пред блока и е разглеждал обяви за евентуален курс при холандската доктор Емилова …

Вдигай откупните клаузи на 1 кило ойро и обирай балъците нередовно, Майсторе!