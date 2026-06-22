Състезателката на Локомотив Пловдив Габриела Петрова записа ново впечатляващо участие през летния лекоатлетически сезон. Възпитаничката на треньора Атанас Атанасов постигна личен рекорд за сезона в тройния скок по време на силния турнир "Дни на летящите", който се проведе вчера в германския град Есен

Габи се приземи на 14.37 метра в най-добрия си трети опит в престижната надпревара и зае третото място в крайното класиране. Организаторите се постараха и пускаха хита "Bangaranga" на ДАРА при всеки неин опит, за да надъхат нашата атлетка.

Габи на почетната стълбичка по време на награждаването
Габи на почетната стълбичка по време на награждаването

Габриела петрова отстъпи на двукратната победителка в Диамантената лига през сезона Давислейди Веласко (Куба), която завърши с 14.56 м, и на италианката Дария Деркач (14.39 м).