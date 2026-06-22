Състезателката на Локомотив Пловдив Габриела Петрова записа ново впечатляващо участие през летния лекоатлетически сезон. Възпитаничката на треньора Атанас Атанасов постигна личен рекорд за сезона в тройния скок по време на силния турнир "Дни на летящите", който се проведе вчера в германския град Есен

Габи се приземи на 14.37 метра в най-добрия си трети опит в престижната надпревара и зае третото място в крайното класиране. Организаторите се постараха и пускаха хита "Bangaranga" на ДАРА при всеки неин опит, за да надъхат нашата атлетка.

Габи на почетната стълбичка по време на награждаването

Габриела петрова отстъпи на двукратната победителка в Диамантената лига през сезона Давислейди Веласко (Куба), която завърши с 14.56 м, и на италианката Дария Деркач (14.39 м).