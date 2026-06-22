Уругвай и Кабо Верде завършиха 2:2 във втори мач за двата състава от група "Н" на Световното първенство в Северна Америка. Срещата се игра на стадион "Hard Rock" в Маями, щата Флорида.

Срещата беше наблюдавана на живо от легендата на българския футбол Христо Стоичков, бившия наставник на Арсенал Арсен Венгер и легендите на уругвайския национален отбор Луис Суарес, Диего Форлан и Диего Годин.

В 14-ата минута Агустин Канобио изведе капитана на "урусите" Федерико Валверде на страхотна позиция в наказателното поле, но той отправи много разочароващ удар за неговите стандарти.

В 21-ата минута Кабо Верде поведе в резултата, след като Кевин Пина стреля директно от пряк свободен удар от над 30 метра, а двамата човека на стената се разделиха и топката мина между тях, а това изненада вратаря Фернандо Муслера, който не успя да се намеси.

В 44' "Ла Селесте" изравни - Валверде центрира, а Сидни Лопес Кабрал засече топката към своята врата, тя се удари в гредата и попадна в Максимилиано Араухо, който нямаше проблеми да се разпише на празна врата за 1:1.

Уругвай осъществи пълен обрат в 6-ата минута на добавеното време на първата част, след като Мануел Угарте центрира, Араухо свали към Канобио, а той хладнокръвно отбеляза за 2:1.

В 61' защитникът на "урусите" направи ужасяващо подаване назад, стражът Муслера се опита да поправи грешката му, но Елио Варела стигна пръв до топката и на празна врата се разписа за 2:2. Седем по-късно Максимилиано Араухо отбеляза, но веднага бе вдигната засада, която след дълго преразглеждане бе потвърдена от ВАР.

В 93-ата минута Канобио бе изведен на добра позиция от Дарвин Нунес и стреля с много сила, но не бе точен.

След равенството двата тима са с по две точки и Уругвай ще търси задължителна победа срещу Испания в последния мач от груповата фаза, за да не изпадне. Кабо Верде се изправя срещу Саудитска Арабия в последния кръг.