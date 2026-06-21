Германия постигна втора победа на финалите на Световното първенство по футбол в Германия.

Във втория си двубой от груповата фаза, в поток "Е“, избраниците на Юлиан Нагелсман обърнаха Кот д`Ивоар от 0:1 до 2:1.

В основата на успеха бе резервата Дениз Ундав. Нападателят на Щутгарт влезе на терена в 60-ата минута при 0:1, като вкара и двата гола за Бундестима.

Двубоят се изигра в Торонто, тимовете изиграха равностоен мач.

Германия тръгна по-активно, като в 10-ата минута Кай Хаверц пропусна добра възможност, давайки шанс на Яхия Фофана да спаси.

В 21-ата минута Александър Павлович вкара за Германия, но попадението бе отменено заради нарушение в атака.

В 30-ата минута до гол стигнаха африканците. Франк Кесие засече отскочила топка в наказателното поле на Германия, за да открие резултата. Преди това удар на Амад Диало бе блокиран.

С огромна вина за попадението бе отбраната на Германия, която бе крайно неориентирана в ситуацията.

След почивката, опрян до стената, Бундестима вдигна оборотите. Силно включване от пейката направи Дениз Ундав. Той се появи на терена в 60-ата минута и вкара двата гола за Бундестима за обрата.

В 68-ата минута нападателят на Щутгарт се възползва от асистенция на халфа на Майнц Амири и вкара за 1:1.

След гола германците продължиха да търсят и пълен обрат.

Натаниъл Браун в 89-ата минута стреля мощно от воле, но вратарят на Кот д`Ивоар спаси. Последва и пропуск на Надием Амири.

В четвъртата минута на добавеното време Ундав направи обрата пълен. Той получи ювелирен пас от халфа на Борусия (Дортмунд) Феликс Нмеча и вкара за 2:1.

Мачът бе исторически за вратаря на Германия Мануел Нойер. Той стана рекордьор по изиграни мачове на световни първенства сред вратарите. За 40-годишният страж това бе 21-ви мач на световно първенство за Германия.

Нойер изпревари французина Юго Лорис, който има 20.

След равенството Германия е лидер в групата с пълен актив от точки и голова разлика 9:2. Успехът осигури на Бундестима и продължаване към елиминациите на турнира.

Кот д`Ивоар e втори с 3 точки. Еквадор и Кюрасао са с по мач по-малко и без спечелени точки.