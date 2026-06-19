Ръководството на ПФК Локомотив Пловдив се обърна към всички привърженици и направи разяснения за това как се е стигнало до трансфера на Жоел Цварц в ЦСКА. От "черно-белия" клуб използваха официалните си платформи, за да направят важното съобщение.

Любопитно е да се отбележи, че от "Лаута" изтъкват това, че част от факторите, повлияли за трансфера, са били заплашителни съобщения на феновете към нападателя.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалната позиция на ПФК Локомотив:

Уважаеми локомотивци,

Във връзка с трансфера на Жоел Цварц в ЦСКА бихме искали да внесем яснота по темата.

Решенията в ПФК Локомотив Пловдив се взимат след обсъждане и консултации с всички хора, които имат пряко участие в управлението на клуба.

Жоел Цварц имаше заложена откупна клауза в своя договор. След като тя бе активирана от ЦСКА, а и самият футболист изрази желание да премине в този клуб, ПФК Локомотив Пловдив нямаше възможност да възпрепятства осъществяването на трансфера.

Бихме искали също да отбележим, че част от факторите, повлияли върху решението на Жоел, са заплахи и обидни съобщения, които той е получил в личните си профили в последните дни.

Благодарим на Жоел Цварц за професионализма и приноса му към отбора и му пожелаваме успех в бъдещe.