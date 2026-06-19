Стартираме лятната подготовка с контрола срещу Спартак Плевен. Това съобщиха от ПФК Ботев чрез страниците си в социалната медия. Спарингът е във вторник (23 юни) от 18:30 часа на базата в "Коматево".

Това ще е повторен неофициален дебют на старши треньора Станислав Генчев. Очаква се в срещата да дебютират и новите попълнения Владимир Мендеш, Асен Чандъров, Богдан Костов и юношата Васил Иванов.

Програма на Ботев Пловдив за контролните срещи

23.06 – срещу Спартак (Плевен)

26.06 – срещу Арда (Кърджали)

01.07 – срещу Черноморец (Бургас)

04.07 – срещу Етър (Велико Търново)

04.07 – срещу Спартак (Варна)

11.07 – търси се съперник