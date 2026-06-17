Владимир Мендеш е третото попълнение в лятната селекция на Ботев Пловдив. "Канарчетата“ осъществиха трансфер с португалския гранд Бенфика за правата на футболиста, като параметрите по споразумението остават конфиденциални, съобщиха от "жълто-черния" клуб.

Владимир Николау Семедо Мендеш е роден на 15 юни 2005 година и играе на позицията ляв краен защитник.

Футболистът притежава португалски паспорт и през последните пет години е неизменна част от юношеските и младежките формации на Бенфика.

Преди това бранителят е бил част от отбора на Беленензеш. В Ботев (Пловдив) Владимир Мендеш ще носи фланелката с номер 82.