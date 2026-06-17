Отборът на Атлетик (Куклен) ще стартира на 29 юни подготовката си за новия сезон в Трета лига - Югоизточна група. "Баските" ще тренират на своята база, като вече са уточнени 5 противникови отбори, с които ще премерят сили в контролните срещи.

Първите проверки за тима ще са на 11 юли, когато е насрочен блиц турнир с участието на Родопа (Смолян), Димитровград и Атлетик (Куклен).

За 18 юли е предвиден спаринг срещу СФК Раковски. На 25.07 "баските" от Куклен ще премерят сили с новия член на Трета лига - Югоизточна група - тима на Крумовград.

Последната засега контрола е фиксирана за 1 август и тя ще е срещу втория отбор на Ботев (Пловдив).