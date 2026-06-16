Ръководството на ПФК Ботев Пловдив обявяви треньорския състав на детско-юношеската школа на клуба за сезон 2026/2027. Директор на "жълто-черната“ академия е Иван Цветанов. Методист на школата е Митко Джоров, а администратор е Иван Генчев.
Разпределението на треньорите по възрасти
U18 – Петър Пенчев
U17 – Минчо Цветанов
U16 – Стоян Ангелов
U15 – Васил Гърков
U14 – Румен Байрев
U13 – Стефан Стоянов
U12 – Даниел Спасов
U11 – Даниел Спасов
U10 – Николай Караманджуков
U9 – Георги Какалов
U8 – Валентин Дърмонски
Треньор на вратарите: Мартин Панев
Кондиционен треньор: Васил Димитров