Ръководството на ПФК Ботев Пловдив обявяви треньорския състав на детско-юношеската школа на клуба за сезон 2026/2027. Директор на "жълто-черната“ академия е Иван Цветанов. Методист на школата е Митко Джоров, а администратор е Иван Генчев.

Разпределението на треньорите по възрасти

U18 – Петър Пенчев

U17 – Минчо Цветанов

U16 – Стоян Ангелов

U15 – Васил Гърков

U14 – Румен Байрев

U13 – Стефан Стоянов

U12 – Даниел Спасов

U11 – Даниел Спасов

U10 – Николай Караманджуков

U9 – Георги Какалов

U8 – Валентин Дърмонски

Треньор на вратарите: Мартин Панев

Кондиционен треньор: Васил Димитров