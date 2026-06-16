Иран и Нова Зеландия завършиха 2:2 в мач от група "G" на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Двубоят се игра на "СоФи Стейдиъм" в Ингълууд и беше ръководена от мексиканеца Сесар Рамос.

В 7-ата минута океанската страна откри резултата. Звездата на отбора Крис Ууд бе в основата на изграждането на атаката, а в нейния край той свали с гърди топката към Илайджа Джъст, който овладя и стреля неспасяемо за 1:0.

В 23' капитанът на Иран Мехди Тареми спечели повече от 30 метра терен с топка в крака и стреля много опасно от дистанция с десния крак, но топката разтресе страничния стълб. В 30-ата минута Рамин Резаеян се разписа, след като след опит за удар на Шахрияр Моганлу топката попадна в него и той вкара за 1:1.

В 5-ата минута от добавеното време на първото полувреме защитникът на азиатската страна Али Немати вкара с глава след пряк свободен удар, но веднага бе вдигната засада, която след това бе потвърдена.

В 54-ата минута Илайджа Джъст направи двойно подаване с Крис Ууд, и озовал се на добра позиция, отбеляза за 2:1. Десет по-късно иранците изравниха, след като Резаеян центрира, а Мохамед Мохеби бе на точното място да засече топката в мрежата - 2:2.