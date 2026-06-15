Привържениците на Спартак Пловдив използваха своята официална страница във Фейсбук, за да зададат 5 изключително конкретни въпроса към собственика на клуба Динко Миленчев. Повод за тяхната реакция е днешното официално изявление на пловдивския бизнесмен, в което той разкрива бъдещите си проекти, свързани с инвестициите в "синьо-белия" клуб.

Феновете адмирират опита за Миленчев да даде информация, като уточняват, че все пак изнесената публична информация е стъпка напред, но са категорични, че "въпросите остават".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса какво написаха привържениците на "гладиаторите":

Рискуваме отново да бъдем определени като "хейтъри“, но ще кажем ясно - поздравяваме опита да се даде информация. В същото време обаче за нас, като привърженици, остават важни въпроси.

1. Какви са конкретните срокове?

Като всеки проект и строителен обект, изграждането на ново игрище, база или инфраструктура трябва да бъде свързано със срокове. За изкуствения терен се посочва началото на юли, но какви са сроковете за останалите дейности - мини игрищата, учебно-тренировъчната база и основния терен?

Защото обещания "по план“ и "зависи от общината" вече сме чували и по отношение на стадион "Тодор Диев“ - документирано на видео през 2018 г. и отново през 2022 г.

2. Какво означава "трудно“ за тревата на основното игрище?

В изявлението се казва, че подмяната на тревната настилка е един от важните приоритети, но е сериозно предизвикателство.

Това означава ли, че ще се случи, но изисква време?

Или е подготовка към това Спартак отново да домакинства в Катуница?

Има ли реален срок за привеждане на основното игрище в състояние за официални мачове?

3. Защо няма нито дума за стадион "Тодор Диев“?

Това е най-болезненият въпрос. След години обещания, видеа, проекти и надежди, в изявлението няма никакъв конкретен ангажимент към стадиона.

Може би е време за честен отговор: има ли настоящото ръководство изобщо амбиция и реален план за стадион "Тодор Диев“, или темата вече е окончателно изоставена?

4. Какъв е статутът на проектите и разрешенията?

Посочва се, че са подадени документи към Община Пловдив. Какви точно разрешения се чакат? На какъв етап са процедурите? Какво зависи от клуба и какво от общината?

Когато феновете знаят фактите, спекулациите намаляват.

5. Какво се случва с официалната комуникация на клуба?

Официалният сайт на клуба на практика не изпълнява ролята си (там още се чака изиграването на срещата с Ямбол). Новините са оскъдни, информацията често закъснява или липсва, а феновете научават важни неща от странични публикации, пресконференции и слухове.

Клуб с амбиция за Втора лига трябва да има нормална, навременна и професионална комуникация.

Спартак има нужда от конкретика: срокове, бюджет, план, отговорност, прозрачност и уважение към историята.

Поздравяваме всяка реална работа по базата. Но след толкова години обещания вече не е достатъчно да чуем, че нещо се прави.

Само Спартак!