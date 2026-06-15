Нидерландия и Япония завършиха 2:2 в двубой от група "F" на Световното първенство в Мексико, Канада и САЩ. Мачът се игра на стадион "АТ&T Стейдиъм" в Арлингтън, Тексас.

Още в 3-ата минута Дониел Мален можеше да открие резултата за европейския тим, след като се обърна добре и стреля опасно от наказателното поле, но вратарят Зион Сузуки успя да избие в корнер. Няколко минути преди края на първата част Япония бе много близо до гола, след като центриране от десния фланг се озова в Кейто Накамура, който от 6-7 метра стреля на сантиметри от гредата на вратата пазена от Барт Вербруген.

В 50-ата минута Райън Гравенберх центрира, а капитанът на "лалетата" Върджил ван Дайк отбеляза с прецизен удар с глава. "Сините самураи" бързо върнаха попадението. Такефуса Кубо проби отляво и подаде към Накамура, който стреля неспасяемо от границата на наказателното поле - 1:1.

В 64-ата Гравенберх подаде към Крисенсио Съмървил, който влезе навътре и с хубав удар с левия крак в далечния ъгъл отново даде преднина на Нидерландия - 2:1. В 73' Коди Гакпо стреля опасно към близкия ъгъл, но стражът Сузуки успя да избие в корнер.

В 89-ата минута след центриране от корнер Коки Огава стреля с глава и след рикошет в съотборника му Даичи Камада топката се озова в мрежата, след като Вербруген не успя да се намеси подобаващо - 2:2.

Другите два тима от групата - Кот д'Ивоар и Еквадор, се изправят един срещу друг след малко. Стартовите състави може да видите ТУК.