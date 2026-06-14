Бразилия и Мароко завършиха 1:1 в първи двубой от група "С" на Световното първенство по футбол. Мачът се игра на стадион "МетЛайф" в Ню Йорк, САЩ.

Мароко започна по-силно срещата и още в първите десетина минути отправи няколко удара, но нито един от тях не бе точен. В 14-ата минута "Селесао" създаде първото си голово положение - Винисиус Жуниор напредна отдясно и центрира, Игор Тиаго бе позициониран перфектно, но не успя да отправи удар с глава.

В 21-ата минута Исмаел Сайбари бе изведен сам срещу вратаря по впечатляващ начин от Браим Диас и с хладнокръвен прехвърлящ удар преодоля излезлия Алисон Бекер за 1:0.

Последваха силни минути за мароканците, като до 30-ата минута те вече бяха отправили 12 удара. В 32' обаче Винисиус показа класа, той бе изведен от Бруно Гимараеш, преодоля противник и с хубав удар с десния крак в далечния ъгъл изравни резултата.

Каземиро и Роджър Ибанес получиха жълти картони в заключителните минути на първата част. В добавеното време Лукас Пакета отправи атрактивен ножичен удар, но стражът Ясин Бону изби в корнер.

В 52-ата минута Гимараеш изпълни бързо тъч и изведе Игор Тиаго на стрелкова позиция, той стреля но вратарят отново се намеси. В 78' Винисиус бе изведен по крилото и с първото си докосване подаде към Рафиня, който отправи плътен удар, но той беше в обсега на Бону и не му създаде проблеми.

До края на двубоя попадения нямаше и така двата отбора спечелиха по точка. Другите два тима от групата - Хаити и Шотландия, се изправят един срещу друг след по-малко от час.