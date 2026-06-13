Привърженик на Ботев (Пловдив) провокира финансовия благодетел на клуба Илиян Филипов с призив да направи "читава селекция", видя Plovdiv24.bg. Това стана в дискусия под публикация на бизнесмена в личния му профил във Фейсбук.

Големият шеф на "жълто-черните" използва социалната мрежа, за да направи отчет пред привържениците на отбора, както и пред собствениците на клуба (б.р. Сдружение ПФК Ботев) относно това каква сума е постъпила в клуба от телевизионни права за изминалия сезон.

Под поста му обаче Ивелин Беловеждов написа следното: "Направете читава селекция, защото новият сезон наближава и със сегашните баберици пак нищо няма да направим. И с Локото пак срам ще берем".

Илиян Филипов реши да му отговори по този начин: "Добре, шефе! Заповядай! Веднага ти отстъпвам това право!"

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса отчета, който даде финансовият благодетел на Ботев пред феновете:

ОТЧЕТ ПРЕД ФЕНОВЕТЕ И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПФК БОТЕВ ЗА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ТВ ПРАВА ПРЕЗ СЕЗОН 2025/2026

През последните месеци многократно се говори колко много пари получават клубовете от телевизионните права. Като ръководство на ПФК Ботев сме длъжни да покажем реалните цифри и истината такава, каквато е.

За сезон 2025/2026 на ПФК Ботев са начислени приходи от ТВ права в размер на 263 833 евро.

От тази сума обаче автоматично се приспадат:

77 282 евро глоби от БФС

50 848 евро съдийски такси за домакинските мачове през сезона

40 750 евро санкция от УЕФА, наследена от предишното ръководство след мача с Марибор

След всички удръжки в касата на клуба реално остават:

94 952 евро за цял сезон

По-малко от 100 000 евро.

Това са средствата, с които един професионален клуб трябва да подпомага дейността си след всички удръжки по телевизионните права.

С тези пари трябва да се покриват:

заплати и осигуровки на служители и футболисти;

поддръжка на стадион и тренировъчна база;

електроенергия, вода, охрана и почистване;

транспорт и хотели за първия отбор и школата;

медицинско обслужване;

екипировка и спортно-техническо обезпечаване;

развитие на детско-юношеската школа.

Само съдийските такси възлизат на над 50 000 евро годишно - сума, с която могат да бъдат финансирани няколко детско-юношески отбора, да се подобрят тренировъчни условия или да се инвестира в развитието на младите футболисти.

Истината е, че при тези цифри телевизионните права не са инструмент за развитие на клубовете. Те се превръщат в механизъм за покриване на наложени разходи и санкции.

Затова продължаваме да настояваме за пълна прозрачност по договорите за телевизионни права, по начина на разпределение на приходите и по всички удръжки, които се правят за сметка на клубовете.

Защото без силни клубове няма силен български футбол.

ПФК Ботев Пловдив

Отчет пред феновете и собствениците на клуба.