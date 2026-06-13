С тотално превъзходство започна първия домакински мач за отбора на САЩ срещу тима на Парагвай, като през по-голямата част от времето американците владееха топката и това си пролича веднага. Още в седмата минута на двубоя при разбъркване пред вратата на Орландо Джил неговият съотборник Бобадила си отбеляза автогол и така САЩ поведоха в резултата. Три минути по-късно от рефера Дани Маккели беше изваден и първият картон в мача. Жълтият цвят видя Хуан Касерес от Парагвай.

В 18-та минута от мача се наложи на терена да влязат и медицинските екипи след сблъсък между Крис Ричардс и Омар Алдерете. След бърз преглед двамата продължиха играта.

Кратък изблик на радост имаше за американската публика в 28-та минута от двубоя, след като Фоларин Балогън вкара топката в мрежата на Парагвай. Секунди по-късно, обаче, голът беше отменен заради засада на Кристиан Пулишич.

Балогън не се отказа от амбициите си да реализира и в 31-та минута, след чудесна атака на отбора си и асистенция от Пулишич, вкара за 2:0.

В 5-та минута от даденото от съдията продължение вратарят на Парагвай нямаше шанс срещу мощния удар на Фоларин Балогън, който го разстреля в горния десен ъгъл за класическото 3:0.

Второто полувреме треньорите на двата отбора започнаха с промени. На мястото на автора на първия автогол Бобадила Густаво Алфаро вкара Маурисио. В отбора на щатите Кристиан Пулишич беше заменен от Себастиан Берхалтер.

В 50-та и 53-та минута се наложи реферът Дани Маккели да бърка в джоба си и жълти картони видяха съответно Тим Рийм от отбора на САЩ и Мигел Алмирон от Парагвай.

В 74-та минута смяната в отбора на Парагвай даде резултат и Маурисио върна един гол на САЩ.

Диего Гомес от Парагвай получи жълт картон в 79-та минута и беше заменен почти веднага от Каку.

Финалният шамар за латиноамериканците дойде в самия край на двубоя, когато в 8-та минута от даденото продължение Джовани Рейна оформи окончателното 4:1 за САЩ.