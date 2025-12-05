ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (15) | Вчера (12)
Роналдо срещу Меси твърде рано на световното, ето всички групи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:54Коментари (0)291
©
Жребият на Световното първенство по футбол определи групите на турнира, който ще се състои следващото лято в САЩ, Мексико и Канада. Благодарение на американския президент Доналд Тръмп, президента на Мексико Клаудиа Шейнбаум и министър-председателя на Канада Марк Карни бяха изтеглени техните страни, като водачи в част от групите.

Американските легенди Том Брейди, Шакийл О'Нийл и Аарън Джъдж, както и  най-великият хокеист на всички времена Уейн Грецки помогнаха за тегленето на другите отбори.

Церемонията бе водена от германския модел Хайди Клум и американския комик Кевин Харт, а бившият футболист на Англия и Манчестър Юнайтед Рио Фердинанд даваше думата на легендарни играчи от цял свят.

Световното първенство ще бъде открито с двубой между Мексико и Република Южна Африка на стадион "Ацтека" на 11 юни догодина, като това ще е повторение на откриващия мач от Мондиала през 2010. 

Най-непредвидима изглежда групата на Англия, чийто тим е в поток с Хърватия, Гана и Панама. Франция се падна със Сенегал, Норвегия, както и с победител от баражите.

Тимовете на Аржентина и Португалия може да се срещнат рано в директните елиминации, като това гарантира сблъсък между приключващите славните си кариери Лионел Меси и Кристиано Роналдо. 

Бразилия ще играе срещу най-добрия африкански тим Мароко и Шотландия. Германия ще срещне Кюрасао, но и Кот д'Ивоар и Еквадор. 

Интерес сблъсък ще има между Испания и Уругвай в Група "H".

Тимът на САЩ ще се бори за излизане от групата си срещу Парагвай и Австралия. 

Утре ще излезе програмата по дни и часове.

Ето и разпределението на отборите:

Група "A":

Мексико, Република Южна Африка, Република Корея, Плейоф "D"

Група "B":

Канада, Плейоф "E", Катар, Швейцария

Група "C":

Бразилия, Мароко, Хаити, Шотландия

Група "D"

САЩ, Парагвай, Австралия, Плейоф "C"

Група "E":

Германия, Кюрасао, Кот д'Ивоар, Еквадор

Група "F":

Нидерландия, Япония, Плейоф "B", Тунис

Група "G":

Белгия, Египет, Иран, Нова Зеландия

Група "H":

Испания, Кабо Верде, Саудитска Арабия, Уругвай

Група "I":

Франция, Сенегал, Плейоф 1, Норвегия

Група "J":

Аржентина, Алжир, Австрия, Йордания

Група "K":

Португалия, Плейоф 2, Узбекистан, Колумбия

Група "L":

Англия, Гана, Хърватия, Панама






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Марица продължи победната си серия след категоричен успех над ЦПВК
 Локо без Андреев и наказания Русков, вижте групата за мача с Арда
 Агитката на Локо: Време е да се завърнем у дома! Ще бъдем на трибуна "Парчевич"
 Никола Попов идва на "Лаута", неопитен съдия свири на Ботев
 БФС глоби Локо, Ботев се размина със санкция! Двата отбора с по един наказан
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: