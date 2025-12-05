Роналдо срещу Меси твърде рано на световното, ето всички групи

Жребият на Световното първенство по футбол определи групите на турнира, който ще се състои следващото лято в САЩ, Мексико и Канада. Благодарение на американския президент Доналд Тръмп, президента на Мексико Клаудиа Шейнбаум и министър-председателя на Канада Марк Карни бяха изтеглени техните страни, като водачи в част от групите.
©
Американските легенди Том Брейди, Шакийл О'Нийл и Аарън Джъдж, както и най-великият хокеист на всички времена Уейн Грецки помогнаха за тегленето на другите отбори.
Церемонията бе водена от германския модел Хайди Клум и американския комик Кевин Харт, а бившият футболист на Англия и Манчестър Юнайтед Рио Фердинанд даваше думата на легендарни играчи от цял свят.
Световното първенство ще бъде открито с двубой между Мексико и Република Южна Африка на стадион "Ацтека" на 11 юни догодина, като това ще е повторение на откриващия мач от Мондиала през 2010.
Най-непредвидима изглежда групата на Англия, чийто тим е в поток с Хърватия, Гана и Панама. Франция се падна със Сенегал, Норвегия, както и с победител от баражите.
Тимовете на Аржентина и Португалия може да се срещнат рано в директните елиминации, като това гарантира сблъсък между приключващите славните си кариери Лионел Меси и Кристиано Роналдо.
Бразилия ще играе срещу най-добрия африкански тим Мароко и Шотландия. Германия ще срещне Кюрасао, но и Кот д'Ивоар и Еквадор.
Интерес сблъсък ще има между Испания и Уругвай в Група "H".
Тимът на САЩ ще се бори за излизане от групата си срещу Парагвай и Австралия.
Утре ще излезе програмата по дни и часове.
Ето и разпределението на отборите:
Група "A":
Мексико, Република Южна Африка, Република Корея, Плейоф "D"
Група "B":
Канада, Плейоф "E", Катар, Швейцария
Група "C":
Бразилия, Мароко, Хаити, Шотландия
Група "D"
САЩ, Парагвай, Австралия, Плейоф "C"
Група "E":
Германия, Кюрасао, Кот д'Ивоар, Еквадор
Група "F":
Нидерландия, Япония, Плейоф "B", Тунис
Група "G":
Белгия, Египет, Иран, Нова Зеландия
Група "H":
Испания, Кабо Верде, Саудитска Арабия, Уругвай
Група "I":
Франция, Сенегал, Плейоф 1, Норвегия
Група "J":
Аржентина, Алжир, Австрия, Йордания
Група "K":
Португалия, Плейоф 2, Узбекистан, Колумбия
Група "L":
Англия, Гана, Хърватия, Панама