Роналдо срещу Меси твърде рано на световното, ето всички групи

© Жребият на Световното първенство по футбол определи групите на турнира, който ще се състои следващото лято в САЩ, Мексико и Канада. Благодарение на американския президент Доналд Тръмп, президента на Мексико Клаудиа Шейнбаум и министър-председателя на Канада Марк Карни бяха изтеглени техните страни, като водачи в част от групите.



Американските легенди Том Брейди, Шакийл О'Нийл и Аарън Джъдж, както и най-великият хокеист на всички времена Уейн Грецки помогнаха за тегленето на другите отбори.



Церемонията бе водена от германския модел Хайди Клум и американския комик Кевин Харт, а бившият футболист на Англия и Манчестър Юнайтед Рио Фердинанд даваше думата на легендарни играчи от цял свят.



Световното първенство ще бъде открито с двубой между Мексико и Република Южна Африка на стадион "Ацтека" на 11 юни догодина, като това ще е повторение на откриващия мач от Мондиала през 2010.



Най-непредвидима изглежда групата на Англия, чийто тим е в поток с Хърватия, Гана и Панама. Франция се падна със Сенегал, Норвегия, както и с победител от баражите.



Тимовете на Аржентина и Португалия може да се срещнат рано в директните елиминации, като това гарантира сблъсък между приключващите славните си кариери Лионел Меси и Кристиано Роналдо.



Бразилия ще играе срещу най-добрия африкански тим Мароко и Шотландия. Германия ще срещне Кюрасао, но и Кот д'Ивоар и Еквадор.



Интерес сблъсък ще има между Испания и Уругвай в Група "H".



Тимът на САЩ ще се бори за излизане от групата си срещу Парагвай и Австралия.



Утре ще излезе програмата по дни и часове.



Ето и разпределението на отборите:



Група "A":



Мексико, Република Южна Африка, Република Корея, Плейоф "D"



Група "B":



Канада, Плейоф "E", Катар, Швейцария



Група "C":



Бразилия, Мароко, Хаити, Шотландия



Група "D"



САЩ, Парагвай, Австралия, Плейоф "C"



Група "E":



Германия, Кюрасао, Кот д'Ивоар, Еквадор



Група "F":



Нидерландия, Япония, Плейоф "B", Тунис



Група "G":



Белгия, Египет, Иран, Нова Зеландия



Група "H":



Испания, Кабо Верде, Саудитска Арабия, Уругвай



Група "I":



Франция, Сенегал, Плейоф 1, Норвегия



Група "J":



Аржентина, Алжир, Австрия, Йордания



Група "K":



Португалия, Плейоф 2, Узбекистан, Колумбия



Група "L":



Англия, Гана, Хърватия, Панама