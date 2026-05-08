Бивш треньор в Ботев Пловдив се изказа изключително негативно за новите стадиони в Пловдив - "Христо Ботев" и "Локомотив". Става въпрос за бившия национал Цанко Цветанов, който бе част от "златното" поколение на родния футбол, което завърши на четвърто място в световното първенство в САЩ през 1994 година. Специалистът изкара един сезон при "канарчетата" като помощник-треньор, когато начело на представителния отбор бе Станимир Стоилов. В момента Цветанов отново е помощник на Мъри, но в турския Гьозтепе.

"Дано Левски и ЦСКА да не направят стадионите си като тези на Ботев и Локомотив - по модели отпреди 30-40 години. Тези стадиони в Пловдив са морално остарели и лошо направени. И да лъжем хората, че ще играем полуфинали и финали в евротурнири", заяви Цанко Цветанов в интервю за nostrabet.com.

Бившият защитник изрази и доста негативно мнение за това как се работи в момента в детско-юношеските школи на родните клубове.

"Аз казвам, че в българския футбол се лъжат родители и деца, че работят. Клубовете лъжат родителите, родителите искат да стават богати на гърба на децата си. А децата просто не тренират достатъчно. Аз приемам, че някои деца, които могат, не играят поради различни причини. Само, че ние сме граждани на ЕС – защо не отидат да си пробват късмета другаде. Не съм видял някой да е успял в чужбина, а тук да не му е даван шанс. Нека отидат в Германия, Франция, да се развиват. Истината е, че децата не тренират достатъчно. Искат да станат футболисти, но не дават още от себе си, гледат само лъскавата част на нещата. А не трябва така. За съжаление това е моделът", каза още Цанко Цветанов.