Ален Ожболт избухна с два гола и асистенция за най-доброто нападение в Гърция
Автор: Стойчо Генов 12:16Коментари (0)955
©
Един от големите любимци на феновете на Локомотив Пловдив - Ален Ожболт, продължи страхотното си представяне през настоящия сезон в гръцката Суперлига. Словенският нападател вкара два гола и даде една асистенция при победата на своя Левадиакос с 5:2 срещу Пансерайкос в двубой от 10-ия кръг, видя Plovdiv24.bg.

29-годишният Ожболт започна титуляр и откри резултата в 9-ата минута след подаване на Цапрас.

В 54-ата минута бившият футболист на Локомотив се разписа за 3:1, засичайки с крак пас на Паласиос. Само 5 минути след попадението Ален Ожболт окончателно реши мача, извеждайки в чиста позиция Бенямин Вербич, който вкара за 4:1. 

Ожболт остана на терена до 63-ата минута, когато бе заменен от Педросо.

Левадиакос е отборът с най-добро нападение в момента в гръцката Суперлига, отбелязвайки 26 попадения в 10 мача. Тимът е на четвърто място в класирането с актив от 18 точки.

Ален Ожболт има вече 5 гола и 3 асистенции от началото на сезона.
Класиране Резултати

