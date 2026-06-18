Локомотив Пловдив и ЦСКА потвърдиха едновременно трансфера на нидерландския голмайстор Жоел Цварц, за което Plovdiv24.bg вече информира ексклузивно своите читатели. "Армейците" уточниха, че нападателят е подписал договор за 3 години.

Както се очакваше, и двата клуба не конкретизираха параметри по сделката.

Жоел Цварц обаче направи първия си коментар, след като стана "армеец", видя Plovdiv24.bg. Голаджията използва личния си профил в Инстаграм, където публикува своя снимка с червения екип, с която бе представен от ЦСКА.

"All glory to God" (б.р. Слава на Бог), написа към въпросния кадър нидерландецът.

Той е роден на 16 април 1999 г. в Капеле ан ден Ейсел (предградие на Ротердам). През юношеските си години преминава през школите на Спарта (Ротердам), Екселсиор и Фейенорд.

Дебютира в професионалния футбол в родината си с екипа на Дордрехт, а през 2019 г. се завръща в Екселсиор, отбелязвайки 19 гола в 60 мача за първенство. Следва период в германския Ян Регенсбург и престой под наем в нидерландския Ден Хааг. През 2023 г. отново се завръща в германския футбол, обличайки екипа на Мюнхен 1860, а след това и на Оснабрюк.