Фондация "100 години Локомотив Пловдив", която организира всички прояви около вековния юбилей на "черно-белия" футболен клуб, открехна още малко завесата около грандиозния концерт на Античния театър, с който също ще се отбележи празника.

Както Plovdiv24.bg нееднократно информира читателите си, музикалното събитие ще е на 29 юни от 21,00 часа, а билетите са на цени от 26 до 100 евро.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на фондацията:

Открехваме завесата към една незабравима вечер…

Историята на 100 години Локомотив Пловдив няма да бъде просто разказана… тя ще оживее под звездите.

На сцената на Античния театър ви очаква зрелищно дрон шоу с 200 дрона, които ще се превърнат в светлинна палитра на паметта, гордостта и славните моменти на Локомотив.

В небето ще се изпишат символите на една вековна любов – от първите стъпки, през легендарните победи, до поколенията, които носят черно-бялата идея в сърцето си.

Една история. Един отбор. Една любов, която вече 100 години обединява.

Очакваме ви на 29 юни 2026 г. – когато небето над Пловдив ще разкаже историята на Локомотив.

Не пропускайте да станете част от това историческо събитие! Място: Античен театър, Пловдив,

Начало 21.00 часа! Очакваме ви!

БИЛЕТЕН ЦЕНТЪР - гр. Пловдив пл. "Стефан Стамболов" - Работно време: 9:00 ч. до 17:30 ч

МЕБЕЛЕН МАГАЗИН "ЯВОР" - гр. Пловдив, бул Асеновградско шосе 1 (Комплекс Томов Плаза, до зала "Колодрум") - Работно време: Понеделник до неделя - от 10:00 до 19:00 ч.

FastPay - бул. "6-ТИ СЕПТЕМВРИ" 153

FastPay - ул. "ЛАЗО ВОЙВОДА" 8