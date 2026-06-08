Фондация "100 години Локомотив Пловдив", която организира всички провяви по случай вековния юбилей на "черно-белия" футболен клуб, ще направи и благотворителен футболен турнир. Той ще се проведе в събота (20 юни) от 9,30 часа на помощните игрища зад Трибуна Спортклуб на стадион "Локомотив".

Форматът на отборите е 5+1, като всеки един тим ще трябва да заплати входна такса от 100 евро. Записванията стават на телефон 087 888 9648.