© виж галерията Фондация "100 години Локомотив Пловдив", която организира вековния юбилей на "черно-белия" клуб, излезе с официална позиция. От организацията дадоха подробности относно това как са протекли първите снимки за подготвяния в момента филм на режисьора Илиян Джевелеков.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на Фондацията:



Локомотивци,



Изказваме благодарност на всеки един от вас, участвал във впечатляващото шествие на 1 ноември 2025 г. и с това допринесъл за изключителната атмосфера на това събитие. Заснетите сурови кадри в първия снимачен ден за филма, посветен на Пловдивския любимец, са изключителни и разкриват мащаба, страстта и манталитета на нашата общност. Знакови за града ни места бяха осветени в черно и бяло и така обвити в автентичния градски дух, на който нашият клуб е носител.



Липсата на достоен съперник, осуетил изиграването на пълната футболна среща, не позволи на режисьора Илиян Джевелеков да заснеме отбор и публика като един организъм – нашата запазена марка. Но работата продължава. Ще ви очакваме на трибуните за нови снимки – с още по-голяма страст и заряд.



Следващите снимачни дни са в края на ноември, 24, 25 и 26. Предвидени са интервюта с изтъкнати фигури от историята на Пловдивския любимец.



За осъществяването на повече снимачни дни, осигуряването на повече материал и по-мащабна продукция се нуждаем от вашата незаменима финансова помощ, за което ви благодарим!



Дарителска сметка:



Фондация "100 години Локомотив Пловдив“



IBAN: BG26UBBS80021069112450



Основание: Дарение



Доказали сме, че можем!



САМО ЛОКО!