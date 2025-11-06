ИЗПРАТИ НОВИНА
Фондация "100 години Локомотив": Липсата на достоен съперник не позволи на Джевелеков да заснеме отбор и публика като един организъм
Автор: Стойчо Генов 13:54Коментари (4)831
Фондация "100 години Локомотив Пловдив", която организира вековния юбилей на "черно-белия" клуб, излезе с официална позиция. От организацията дадоха подробности относно това как са протекли първите снимки за подготвяния в момента филм на режисьора Илиян Джевелеков.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на Фондацията:

Локомотивци,

Изказваме благодарност на всеки един от вас, участвал във впечатляващото шествие на 1 ноември 2025 г. и с това допринесъл за изключителната атмосфера на това събитие. Заснетите сурови кадри в първия снимачен ден за филма, посветен на Пловдивския любимец, са изключителни и разкриват мащаба, страстта и манталитета на нашата общност. Знакови за града ни места бяха осветени в черно и бяло и така обвити в автентичния градски дух, на който нашият клуб е носител.

Липсата на достоен съперник, осуетил изиграването на пълната футболна среща, не позволи на режисьора Илиян Джевелеков да заснеме отбор и публика като един организъм – нашата запазена марка. Но работата продължава. Ще ви очакваме на трибуните за нови снимки – с още по-голяма страст и заряд.

Следващите снимачни дни са в края на ноември, 24, 25 и 26. Предвидени са интервюта с изтъкнати фигури от историята на Пловдивския любимец.

За осъществяването на повече снимачни дни, осигуряването на повече материал и по-мащабна продукция се нуждаем от вашата незаменима финансова помощ, за което ви благодарим!

Дарителска сметка:

Фондация "100 години Локомотив Пловдив“

IBAN: BG26UBBS80021069112450

Основание: Дарение

Доказали сме, че можем!

САМО ЛОКО!
Жълтурите пак налазили темата за Пловдивския любимец. Пришълци от Стряма и Родопската яка,със сменената емблема и сливането с Металик Сопот. Ей жълтури, ще ви сцепим
Липсата не мозък при някои от феновете на Локомотив е причината да не се заснеме отбора и публиката. Вината си е изцяло на феновете, които хвърляха предмети и бомби по терена. Каквото сам си направиш - никой не може да ти го направи!
100 години през 2036 доста време има бързо се женят , бързо деца правят , циганска рапсодия. тО:4но след 10 години , ясно ли е Велбъжд Кюстендил.
Като измислената им история и снимките измислени
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
